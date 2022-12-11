Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити країною та виступати з концертами, підтримуючи українців. Днями він приїхав до Києва та несподівано заспівав на залізничному вокзалі.

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Святослав Вакарчук виступив у Києві

Музикант поділився, що Центральний залізничний вокзал у столиці став справжньою "фортецею незламності". Там люди зустрічаються, заряджають телефони та чекають на близьких.

Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України,

– поділився Святослав Вакарчук.

"Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові й тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна – це фортеця незламності".

Святослав Вакарчук виступив у Києві / Фото з інстаграму артиста

Святослав Вакарчук у Києві: відео

Виступи Вакарчука по Україні