Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити країною та виступати з концертами, підтримуючи українців. Днями він приїхав до Києва та несподівано заспівав на залізничному вокзалі.
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Святослав Вакарчук виступив у Києві
Музикант поділився, що Центральний залізничний вокзал у столиці став справжньою "фортецею незламності". Там люди зустрічаються, заряджають телефони та чекають на близьких.
Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України,
– поділився Святослав Вакарчук.
"Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові й тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна – це фортеця незламності".
Святослав Вакарчук виступив у Києві / Фото з інстаграму артиста
Святослав Вакарчук у Києві: відео
Виступи Вакарчука по Україні
- Після звільнення Ізюму артист приїхав до міста та заспівав "Червону руту" разом з мешканцями.
- Також Святослав Вакарчук приїжджав на Херсонщину до бійців 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
- Музикант давав імпровізований концерт на скляному пішохідному мосту в Києві, що вцілів після обстрілів.