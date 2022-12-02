Після звільнення Херсона місто продовжує бути небезпечним для жителів – його дуже часто обстрілюють. Днями відбувся черговий удар, через який постраждав рідний район Світлани Тарабарової

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Світлана Тарабарова повідомила про обстріл в Херсоні

Виконавиця розповіла в інстаграм-сторіз, що дізналась про обстріл пізніше, аніж він стався. З часом вона змогла вийти на зв'язок з мамою. Схоже, Світлана вмовляла батьків виїхати з міста.

Сестри не розповіли мені про вчорашній обстріл мого міста, мій район… Зараз я про все дізналася. Мама вийшла на зв'язок, навіть мої крики й сльози у слухавку не діють на батьків. Це коментувати неможливо. Обстріляли моє дитинство, тварі. Херсон. Настане день розплати. Карма існує,

– написала Світлана Тарабарова.



Тарабарова про обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, 1 грудня в Херсоні зникла напруга через потужні російські обстріли, що відбуваються майже кожного дня. 30 листопада загарбники також обстріляли звільнений Херсон, через що були пошкоджені будинки та медичні заклади.

Додамо, Світлана Тарабарова близько тижня тому розповідала, як живуть її батьки в Херсоні. На той час у них ще не було світла та води, тож її мама у 68 років ходила по технічну воду до річки. Водночас у місті вже був Пункт незламності, а також волонтери, зокрема й іноземні.

"Те, що батьки постійно відмовляються їхати, мені розбиває серце. Дуже важко. Але заради цих мосьок (дітей, – 24 канал) я підіймаюсь, одягаю усмішку і створюю щасливе життя для них. Тож виходить, діти рятують нас, як і ми їх".