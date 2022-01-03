Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

Українські зірки, як і вся країна, готуються до найзатишнішого свята року – Святого вечора. Сайт 24 каналу підготував тематичний спецпроєкт, який відкриє Олександра Кучеренко. Вона поділилась сімейним рецептом різдвяного пирога, який з року в рік готує з мамою.

Володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко зізнається, що Різдво – одне з найулюбленіших свят у її родині. Уся рідня з'їжджається в Дніпро ще на Святвечір. Якщо за кутю на святковому столі відповідає бабуся телезірки, то вони з мамою з року в рік готують пиріг "Різдвяний віночок".

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Олександра Кучеренко про різдвяний пиріг і сімейні традиції

Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками" , де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба

Цей пісний десерт – дуже легкий в приготуванні. Він складається з інгредієнтів, які є на кожній кухні – борошно, цукор, рослинна олія, розпушувач. Для яскравого смаку та аромату залишається додати лише сухофрукти, горіхи і прянощі.

Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Пиріг "Різдвяний віночок" виглядає як справжня прикраса! Щороку Олександра Кучеренко декорує його по-різному, вкладаючи сакральний сенс для своєї сім'ї, а цього разу й для читачів 24 каналу. Зірка використала класичні новорічні кольори – білий, зелений та червоний:

зелені гілочки розмарину , що створили ефект хвої, уособлюють життя і розвиток;

, що створили ефект хвої, уособлюють життя і розвиток; червоні ягоди калини і журавлини символізують любов;

символізують любов; біла помадка з цукрової пудри та лимону – чистоту і добро.

Ваніль, родзинки, горіхи, цукати, цедра апельсина та лимона, гілочки розмарину – усіма цими запахами наповнюється дім. Виходить таке розмаїття, не віриться навіть, що пиріг пісний. Тому ця страва може зайняти місце на кожному різдвяному столі,

– запевняє "Міс Україна 2016".

"Нема нічого більш затишного й приємного, ніж взимку зібратися з рідними в теплій, красивій, чистій оселі, запалити свічки, заварити чай, скуштувати пиріг і разом насолоджуватися святом. Це така проста, але така важлива традиція нашої сім'ї, яка об'єднує, робить щасливими і надихає на рік вперед", – ексклюзивно ділиться Олександра Кучеренко.

Олександра Кучеренко з пирогом "Різдвяний віночок" / Фото ведучої для 24 каналу

Рецепт пирога "Різдвяний віночок" від Олександри Кучеренко

Інгредієнти для пирога "Різдвяний віночок"

борошно – 250 грамів;

розпушувач – 1 пакетик;

рослинна олія – 100 грамів;

апельсин – 2 штуки;

лимон – пів фрукта;

цукор – 150 грамів;

дрібка солі;

ванілін;

мелена кориця;

родзинки – білі та чорні;

горіхи;

цукати.

Для декору пирога "Різдвяний віночок"

цукрова пудра – 150 грамів;

зелені гілочки розмарину;

ягоди калини;

червоні ягоди журавлини;

палочка кориці.

Спосіб приготування пирога "Різдвяний віночок" – покроковий рецепт з фото

Апельсини та лимон ретельно вимийте, насухо витріть і натріть цедру на найдрібнішій тертці, не зачіпаючи білий шар шкірки.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Очищені цитрусові – апельсин і пів лимона – пропустіть через блендер.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Змішайте цедру з м'якоттю, додайте рослинну олію, цукор та дрібку солі.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Просійте борошно через дрібне сито, змішайте з розпушувачем і ваніліном. Додайте до загальної маси.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

​У густе тісто покладіть цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю. Ретельно розмішайте до однорідної консистенції.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Тісто рівномірно розмістіть по круглій формі для випічки. Відправте пиріг у попередньо розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

У той час, як "Різдвяний віночок" випікається, зробіть білу помадку. До цукрової пудри додайте сік половини лимона, розмішайте до утворення густої, тягучої маси.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Готовий різдвяний пиріг полийте глазур'ю та прикрасьте гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, палочкою кориці. Ваші гості будуть у захваті від такого пісного десерту на Святвечір.

Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу

Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу