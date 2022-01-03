Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко
Джерело:24 канал
Українські зірки, як і вся країна, готуються до найзатишнішого свята року – Святого вечора. Сайт 24 каналу підготував тематичний спецпроєкт, який відкриє Олександра Кучеренко. Вона поділилась сімейним рецептом різдвяного пирога, який з року в рік готує з мамою.
Володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко зізнається, що Різдво – одне з найулюбленіших свят у її родині. Уся рідня з'їжджається в Дніпро ще на Святвечір. Якщо за кутю на святковому столі відповідає бабуся телезірки, то вони з мамою з року в рік готують пиріг "Різдвяний віночок".
Читайте також Ексклюзив від зірок: де та як зустрінуть Новий рік Сумська, Зібров, JULIK та інші артистиВажливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.
Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба
Олександра Кучеренко про різдвяний пиріг і сімейні традиції
Цей пісний десерт – дуже легкий в приготуванні. Він складається з інгредієнтів, які є на кожній кухні – борошно, цукор, рослинна олія, розпушувач. Для яскравого смаку та аромату залишається додати лише сухофрукти, горіхи і прянощі.
Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
Пиріг "Різдвяний віночок" виглядає як справжня прикраса! Щороку Олександра Кучеренко декорує його по-різному, вкладаючи сакральний сенс для своєї сім'ї, а цього разу й для читачів 24 каналу. Зірка використала класичні новорічні кольори – білий, зелений та червоний:
- зелені гілочки розмарину, що створили ефект хвої, уособлюють життя і розвиток;
- червоні ягоди калини і журавлини символізують любов;
- біла помадка з цукрової пудри та лимону – чистоту і добро.
Ваніль, родзинки, горіхи, цукати, цедра апельсина та лимона, гілочки розмарину – усіма цими запахами наповнюється дім. Виходить таке розмаїття, не віриться навіть, що пиріг пісний. Тому ця страва може зайняти місце на кожному різдвяному столі,
– запевняє "Міс Україна 2016".
"Нема нічого більш затишного й приємного, ніж взимку зібратися з рідними в теплій, красивій, чистій оселі, запалити свічки, заварити чай, скуштувати пиріг і разом насолоджуватися святом. Це така проста, але така важлива традиція нашої сім'ї, яка об'єднує, робить щасливими і надихає на рік вперед", – ексклюзивно ділиться Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко з пирогом "Різдвяний віночок" / Фото ведучої для 24 каналу
Рецепт пирога "Різдвяний віночок" від Олександри Кучеренко
Інгредієнти для пирога "Різдвяний віночок"
- борошно – 250 грамів;
- розпушувач – 1 пакетик;
- рослинна олія – 100 грамів;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – пів фрукта;
- цукор – 150 грамів;
- дрібка солі;
- ванілін;
- мелена кориця;
- родзинки – білі та чорні;
- горіхи;
- цукати.
Для декору пирога "Різдвяний віночок"
- цукрова пудра – 150 грамів;
- зелені гілочки розмарину;
- ягоди калини;
- червоні ягоди журавлини;
- палочка кориці.
Спосіб приготування пирога "Різдвяний віночок" – покроковий рецепт з фото
- Апельсини та лимон ретельно вимийте, насухо витріть і натріть цедру на найдрібнішій тертці, не зачіпаючи білий шар шкірки.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- Очищені цитрусові – апельсин і пів лимона – пропустіть через блендер.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- Змішайте цедру з м'якоттю, додайте рослинну олію, цукор та дрібку солі.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- Просійте борошно через дрібне сито, змішайте з розпушувачем і ваніліном. Додайте до загальної маси.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- У густе тісто покладіть цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю. Ретельно розмішайте до однорідної консистенції.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- Тісто рівномірно розмістіть по круглій формі для випічки. Відправте пиріг у попередньо розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- У той час, як "Різдвяний віночок" випікається, зробіть білу помадку. До цукрової пудри додайте сік половини лимона, розмішайте до утворення густої, тягучої маси.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
- Готовий різдвяний пиріг полийте глазур'ю та прикрасьте гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, палочкою кориці. Ваші гості будуть у захваті від такого пісного десерту на Святвечір.
Приготування пирога "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу
Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 каналу