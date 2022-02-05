Світові знаменитості, які стали батьками двійнят

Увесь світ завжди нетерпляче очікує на поповнення в знаменитих сім'ях. Часто зірки тішать новинами про двійнят, що ще більше підігріває цікавість публіки.

24 канал підготував матеріал про всесвітньо відомих моделей, артистів, світських левиць та акторів, які щасливі бути батьками двійнят.

Зверніть увагу На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами

Ешлі Грем та Джастін Ервін

Пишнотіла модель нещодавно вдруге стала мамою. Вона пізнала радощі материнства, народивши двох хлопчиків. Сини знаменитості з'явилися на світ 7 січня 2022 року. Ешлі народила двійнят від фотографа Джастіна Ервіна. Зірка розповідала, що сини народилися зранку, вдома. Вони здорові та щасливі. Перед пологами Грем публікувала в мережі фото, де показала чималий животик на 40 тижні вагітності.



Ешлі Грем вдруге вагітна / Фото з інстаграму моделі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі у 2008 році стала мамою двійнят – сина Нокса та доньку Вів'єн. На пологах, які відбулися в Ніцці, був присутній і тодішній чоловік знаменитості – Бред Пітт. Ексклюзивні фото малюків подружжя продало за 14 мільйонів доларів і всі ці кошти передало на благодійність. Знімки стали найдорожчими в історії серед знаменитостей. Та шлюб Пітта і Джолі виявився неміцним. Згодом пара розлучилася, діти залишилися жити з матір'ю. Окрім двійнят Анджеліна виховує ще 4 дітей.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні

Джей Ло стала мамою двійнят також у 2008 році. Тоді вона була одружена зі співаком Марком Ентоні. Артистка народила доньку Еммі та сина Максиміліана. Інколи зіркові діти з'являються разом із мамою на публіці та на її сторінках у соціальних мережах. Між ними панують дружні стосунки, тому на знімках артистка та її нащадки завжди життєрадісні, усміхнені. Їм подобається разом проводити час, подорожувати.



Дженніфер Лопес з дітьми у 2015 році / Фото Getty Images

Джордж та Амаль Клуні

Амаль Клуні народила сина Александра та доньку Еллу 6 червня 2017 року. Пологи пройшли в госпіталі Святої Марії в Лондоні. До слова, там народжувала й Кейт Міддлтон. Джордж та його кохана оберігають дітей від надмірної уваги публіки. Вони рідко розповідають про них чи публікують фото. Здебільшого, актор згадує їх в інтерв'ю.



Амаль Клуні з дітьми / Фото Getty Images

Бейонсе і Джей Зі

Бейонсе познайомилася з малюками у 2017 році. Щаслива матуся опублікувала в інстаграмі фото, на якому показала новонароджених сина Сера та доньку Румі. Тоді цей кадр швидко розлетівся мережею, знаменитість засипали привітаннями. Бейонсе та Джей Зі, як і більшість зіркових батьків, намагаються оберігати нащадків від уваги публіки. Так само артистка приховує й особисте життя. Бейонсе зазначила, що вона намагається розмежовувати сім'ю та творчість.



Бейонсе з новонародженими дітьми / Фото з інстаграму співачки

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік

Актори стали батьками близнят у 2009 році. Сара та Меттью не приховували, що звернулися за допомогою до сурогатної матері, яка виносила та народила їхніх доньок – Меріон і Табіту. Дівчата часто бувають разом із мамою в бутику її фірмового взуття, який розташований в Нью-Йорку. Саме там вони потрапляють під приціли папараці.



Сара Джессіка Паркер з донькою Табітою / Фото Getty Images