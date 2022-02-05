24 канал підготував матеріал про всесвітньо відомих моделей, артистів, світських левиць та акторів, які щасливі бути батьками двійнят.

Зверніть увагу На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами

Ешлі Грем та Джастін Ервін

Пишнотіла модель нещодавно вдруге стала мамою. Вона пізнала радощі материнства, народивши двох хлопчиків. Сини знаменитості з'явилися на світ 7 січня 2022 року. Ешлі народила двійнят від фотографа Джастіна Ервіна. Зірка розповідала, що сини народилися зранку, вдома. Вони здорові та щасливі. Перед пологами Грем публікувала в мережі фото, де показала чималий животик на 40 тижні вагітності.



Ешлі Грем вдруге вагітна / Фото з інстаграму моделі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі у 2008 році стала мамою двійнят – сина Нокса та доньку Вів'єн. На пологах, які відбулися в Ніцці, був присутній і тодішній чоловік знаменитості – Бред Пітт. Ексклюзивні фото малюків подружжя продало за 14 мільйонів доларів і всі ці кошти передало на благодійність. Знімки стали найдорожчими в історії серед знаменитостей. Та шлюб Пітта і Джолі виявився неміцним. Згодом пара розлучилася, діти залишилися жити з матір'ю. Окрім двійнят Анджеліна виховує ще 4 дітей.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні

Джей Ло стала мамою двійнят також у 2008 році. Тоді вона була одружена зі співаком Марком Ентоні. Артистка народила доньку Еммі та сина Максиміліана. Інколи зіркові діти з'являються разом із мамою на публіці та на її сторінках у соціальних мережах. Між ними панують дружні стосунки, тому на знімках артистка та її нащадки завжди життєрадісні, усміхнені. Їм подобається разом проводити час, подорожувати.



Дженніфер Лопес з дітьми у 2015 році / Фото Getty Images

Джордж та Амаль Клуні

Амаль Клуні народила сина Александра та доньку Еллу 6 червня 2017 року. Пологи пройшли в госпіталі Святої Марії в Лондоні. До слова, там народжувала й Кейт Міддлтон. Джордж та його кохана оберігають дітей від надмірної уваги публіки. Вони рідко розповідають про них чи публікують фото. Здебільшого, актор згадує їх в інтерв'ю.



Амаль Клуні з дітьми / Фото Getty Images

Бейонсе і Джей Зі

Бейонсе познайомилася з малюками у 2017 році. Щаслива матуся опублікувала в інстаграмі фото, на якому показала новонароджених сина Сера та доньку Румі. Тоді цей кадр швидко розлетівся мережею, знаменитість засипали привітаннями. Бейонсе та Джей Зі, як і більшість зіркових батьків, намагаються оберігати нащадків від уваги публіки. Так само артистка приховує й особисте життя. Бейонсе зазначила, що вона намагається розмежовувати сім'ю та творчість.



Бейонсе з новонародженими дітьми / Фото з інстаграму співачки

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік

Актори стали батьками близнят у 2009 році. Сара та Меттью не приховували, що звернулися за допомогою до сурогатної матері, яка виносила та народила їхніх доньок – Меріон і Табіту. Дівчата часто бувають разом із мамою в бутику її фірмового взуття, який розташований в Нью-Йорку. Саме там вони потрапляють під приціли папараці.



Сара Джессіка Паркер з донькою Табітою / Фото Getty Images