Знаменита R&B-співачка Бейонсе постала одразу на трьох обкладинках глянцю Harper's Bazaar. Артистка дала виданню інтерв'ю, в якому розповіла про свою особистість та приватне життя.
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Бейонсе про те, чому приховує особисте життя
Виконавиця наголосила, що завжди намагалась розмежовувати своє приватне життя та життя у музичній сфері як артистки.
Моя сім’я і друзі часто забувають мою іншу сторону, звіра на шпильках, поки не подивляться мій виступ. В індустрії шоу-бізнесу дуже легко втратити себе. Вона забирає ваш дух і світло. Я бачила це безліч разів, не тільки у знаменитостей, а й у продюсерів, режисерів, керівників тощо. Ця індустрія не для всіх,
– зізналась Бейонсе.
Співачка розповіла, що працює над новою музикою. Вона планує позбуватися обмежень і бути такою, якою є насправді. Вона хоче створювати значущі та сильні композиції, які будуть зацікавлювати її прихильників.
"Оскільки я була інтровертом, в дитинстві я мало говорила. Я проводила багато часу у своїй голові. Тепер я вдячна за ці сором’язливі роки мовчання. Сором’язливість навчила мене співчуття і дала можливість спілкуватися з людьми й будувати з ними стосунки. Я більше не сором’язлива", – поділилась Бейонсе.
Особисте життя Бейонсе
- Знаменитість як могла приховувала особисте життя. Її кар'єра та популярність почала швидко рости майже водночас зі стосунками з відомим репером Jay-Z. Їхнє весілля було таємним і відбулося 4 квітня 2008 року у Нью-Йорку. Вперше про нього дізналась громадськість 22 квітня.
- Вже остаточно Бейонсе зізналася про одруження у відеофільмі на вечірці в підтримку альбому I Am ... Sasha Fierce в мангеттенському Sony Club.
- У шлюбі Бейонсе і Jay-Z народилося троє дітей: донька Блю Айві (2012) та двійнята – син Сер і донька Румі (2017).
- У 2016 році виникли чутки, що подружжя розлучиться через зради Jay-Z. Співачка тоді випустила альбом Lemonade, де співала про біль, а репер у власних піснях зізнавався про романи та просив пробачення у дружини та дітей. Артисти не давали коментарів, тому про справжній перебіг подій можна лише здогадуватися.