24 канал подготовил материал о всемирно известных моделях, артистах, светских львицах и актерах, которые счастливы быть родителями близнецов.

Обратите внимание Их родов ждет весь мир: 3 знаменитости, которые скоро станут мамами

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Пышнотелая модель недавно во второй раз стала мамой. Она познала радость материнства, родив двоих мальчиков. Сыновья знаменитости появились на свет 7 января 2022 года. Эшли родила двойню от фотографа Джастина Эрвина. Звезда рассказывала, что сыновья родились утром, дома. Они здоровы и счастливы. Перед родами Грэм опубликовала в сети фото, где показала большой животик на 40 неделе беременности.

Эшли Грэм во второй раз беременна / Фото из инстаграма модели

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудская актриса Анджелина Джоли в 2008 году стала мамой близнецов – сына Нокса и дочери Вивьен. На родах, состоявшихся в Ницце, присутствовал и тогдашний муж знаменитости – Брэд Питт. Эксклюзивные фото малышей супруги продали за 14 миллионов долларов, а все эти средства передали на благотворительность. Снимки стали самыми дорогими в истории среди знаменитостей. Но брак Питта и Джоли оказался непрочным. Впоследствии пара развелась, дети остались жить с матерью. Кроме двойняшек, Анджелина воспитывает еще 4 детей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Джей Ло стала мамой близнецов в 2008 году. Тогда она была замужем за певцом Марком Энтони. Артистка родила дочь Эмми и сына Максимилиана. Иногда звездные дети появляются вместе с мамой на публике и ее страницах в социальных сетях. Между ними царят дружеские отношения, поэтому на снимках артистка и ее потомки всегда жизнерадостны, улыбаются. Им нравится вместе проводить время, путешествовать.

Дженнифер Лопес с детьми в 2015 году / Фото Getty Images

Джордж и Амаль Клуни

Амаль Клуни родила сына Александра и дочь Эллу 6 июня 2017 года. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Лондоне. К слову, там рожала и Кейт Миддлтон. Джордж и его возлюбленная оберегают детей от чрезмерного внимания публики. Они редко рассказывают о них или публикуют фотографии. В основном актер упоминает их в интервью.

Амаль Клуни с детьми / Фото Getty Images

Бейонсе и Джей Зи

Бейонсе познакомилась с малышами в 2017 году. Счастливая мама опубликовала в инстаграме фото, на котором показала новорожденных сына Сера и дочь Руми. Тогда этот кадр быстро разлетелся по сети, знаменитость засыпали поздравлениями. Бейонсе и Джей Зи, как и большинство звездных родителей, пытаются оберегать потомков от публики. Так же артистка скрывает и личную жизнь. Бейонсе отметила, что она пытается разграничить семью и творчество.

Бейонсе с новорожденными детьми / Фото из инстаграма певицы

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Актеры стали родителями близнецов в 2009 году. Сара и Мэттью не скрывали, что обратились за помощью к суррогатной матери, которая выносила и родила их дочерей – Мэрион и Табиту. Девочки часто бывают вместе с мамой в бутике ее фирменной обуви, расположенном в Нью-Йорке. Там они попадают под прицелы папарацци.



Сара Джессика Паркер с дочкой Табитою / Фото Getty Images