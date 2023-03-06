Британське видання повідомило, що організатори запросили найкращих артистів планети виступити на концерті на підтримку України. Зокрема, це буде підтримкою і для президента Володимира Зеленського.

Важливо З ракетами в небі: Kalush Orchestra випустили перший англомовний трек Changes – потужний кліп

Хто може виступити на концерті

У ЗМІ назвали кілька імен, які долучаться до благодійного концерту. Зокрема, йдеться про

Адель,

The Rolling Stones,

Пола Маккартні,

Pink,

Florence and the Machine,

The Killers,

U2 тощо.

Ймовірна дата концерту

Благодійний концерт запланували на 24 червня на стадіоні Вемблі (Лондон). Він транслюватиметься по всьому світу та стане потужним меседжем російському диктатору Володимиру Путіну.

Благодійний концерт на підтримку України транслюватиметься по всьому світу за участю найгучніших музичних імен і посилить тиск на російського тирана Володимира Путіна,

– зазначають у виданні.

Джерела наголосили, що багато відомих артистів уже дали згоду на участь у концерті.

"Це буде величезний концерт у глобальному масштабі. Він планувався давно і тепер призначено дату. Звичайно, існує розуміння того, що залучити багатьох суперзірок не вдасться за короткі терміни, але організатори ведуть переговори", – написали в ЗМІ.

Там припускають, що подія такого масштабу може чинити реальний політичний тиск на росіян. "Єдиним недоліком є те, що дата збігається з фестивалем Гластонбері, і це виключає виступ деяких зірок", – розповів інсайдер.

До слова, нещодавно канадська акторка Кетрін Винник, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Вікінги", висловила свою солідарність та підтримку українцям. Британський король Чарльз III також опублікував звернення до роковин вторгнення. У посланні монарх згадав, як зустрічався з українцями та пояснив, чому потрібно виявляти солідарність з Україною.