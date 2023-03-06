Британское издание сообщило, что организаторы пригласили лучших артистов планеты выступить на концерте в поддержку Украины. В частности, это будет поддержкой и для президента Владимира Зеленского.

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Кто может выступить на концерте

В СМИ назвали несколько имен, которые приобщатся к благотворительному концерту. В частности, речь идет о:

Адель,

The Rolling Stones,

Полу Маккартни,

Pink,

Florence and the Machine,

The Killers,

U2 и т.д.

Вероятная дата концерта

Благотворительный концерт запланировали на 24 июня на стадионе Уэмбли (Лондон). Он будет транслироваться по всему миру и станет мощным месседжем российскому диктатору Владимиру Путину.

Благотворительный концерт в поддержку Украины будет транслироваться по всему миру с участием самых громких музыкальных имен и усилит давление на российского тирана Владимира Путина,

– отмечают в издании.

Источники подчеркнули, что многие известные артисты уже дали согласие на участие в концерте.

"Это будет огромный концерт в глобальном масштабе. Он планировался давно и теперь назначена дата. Конечно, существует понимание того, что привлечь многих суперзвезд не удастся в короткие сроки, но организаторы ведут переговоры", – написали в СМИ.

Там предполагают, что событие такого масштаба может оказывать реальное политическое давление на россиян. "Единственным недостатком является то, что дата совпадает с фестивалем Гластонбери и исключает выступление некоторых звезд", – рассказал инсайдер.

К слову, недавно канадская актриса Кэтрин Винник, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Викинги", выразила свою солидарность и поддержку украинцам. Британский король Чарльз III также опубликовал обращение к годовщине вторжения. В послании монарх вспомнил, как встречался с украинцами и объяснил, почему следует проявлять солидарность с Украиной.