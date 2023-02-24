У роковини повномасштабного вторгнення Україну підтримують лідери світу. Послання опублікував король Сполученого Королівства Чарльз III.
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Чарльз III підтримав Україну в день роковин
Минув рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на його націю. Українці продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої трагедії,
– висловився монарх.
Чарльз III додав, що світ спостерігав за стражданнями країни із жахом. Він згадав, як мав честь зустріти багатьох українців у Великій Британії, але й у всьому світі – від Румунії до Канади.
"Раніше цього місяця я зустрівся з президентом Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити свою особисту підтримку народу України. Відрадно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти в цей важкий час. Тому я можу лише сподіватися, що вияв солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й зміцнить усвідомлення того, що разом ми об'єднані", – підсумував Чарльз III.
- Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський приїхав у Велику Британію, де вперше зустрівся з королем Чарльзом III. Зеленський став першим Президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.
- Нещодавно Чарльз III приїхав на тренувальну базу у Вілтширі, де зустрівся з українськими військовими. Це черговий вияв приязності до українського народу, хоч демонструвати політичні уподобання – суперечить протоколу. Захисники перебувають на навчанні у Великій Британії.