Гурт анонсував англомовний трек під час концерту в Парижі, там і вперше його заспівали для публіки. Крім того, Kalush Orchestra змінив сценічні костюми.

Цікаво Kalush Orchestra заспівали Stefania в центрі Львова: потужне відео

Kalush Orchestra випустила англомовну пісню Changes

Як розповів лідер гурту Олег Псюк, це пісня про наш дім, у якому ми живемо, який навчилися захищати.

Ми продовжуємо жити, навіть коли над нами нависла небезпека. Дім змінюється разом із нами, але те, що дійсно важливе й вірне традиціям — залишається завжди,

– заявив він.

Kalush Orchestra випустили перший англомовний трек Changes: слухайте онлайн

Про що кліп до пісні

Цікаво, що відео було зняте у традиційній українській хаті, у перерві між концертами в Польщі. У кліпі учасники Kalush Orchestra перевтілилися у казкових героїв. Будинок і земля навколо — їхнє казкове царство, вони ходять просторими полями та співають у високій траві, входячи в гармонію з природою.

Та настає гроза, і разом з негодою з неба падають нерозірвані снаряди та ракети. За словами режисера Леоніда Колосовського, цей кліп — історія про наш дім (Україну – 24 Канал), який змінився назавжди, бо побачив горе, біль та втрату.

Коли на землю приходить ворог – кожен боронить свій дім, як може. Хтось – молитвою, хтось – справою, хтось – правдою, хтось – духовністю, а хтось – магією,

– додав він.

У кліпі сопілкар Kalush Orchestra Тимофій Музичук перевтілюється в карпатського мольфара (особу з надприродними здібностями). Також вперше з’являється містична героїня KilimWoman ( її голос ми чуємо на початку треку). Цікаво, що її ми ще побачимо в майбутніх роботах гурту.

Які слова в пісні

No we can’t change the weather

But we can change our hearts

We’ll strike the clock together

Before we fall apart

Pick ourselves up on the way down, way down

Plant the flowers in the ground

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

I want to drink up freedom because it's so attractive

It's not given to those who don't believe that can get it

Maybe, but it’s hard when a couple of missiles fly by

and you hear a 'babach' at the same time

How many plans they've had that we've ruined

Our steppe hasn't buried all the enemies yet, but it's not over yet

We were defended by our own people

We keep the defense

We take mines with our hands

We plant past the mines

What you need

You can follow me

Give my all down to the wire

Set me free

And I’ll finally be

I’m heavensent

I guess I need to stay in love

Trust in the power from above

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

La da da da da

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

Who will show us the way that leads to God

Anxiety flickers in the children's eyes again

Who will show us the way that leads to God

Anxiety flickers in the children's eyes again

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

У пресслужбі наголошують, що Kalush Orchestra цього року буде багато грати за кордоном, де продовжить збір коштів на допомогу Україні — як для ЗСУ, так і для відновлення знищених росіянами закладів культури. У 2022 році гурт зібрав 60 мільйонів гривень.

До слова, в січні гурт Kalush Orchestra випустили яскравий кліп на "Щедрий вечір", який зняли у Штатах. У ролику несподівано з'явився й Арнольд Шварценеггер – на початку ролика звучать його мотиваційні слова. Це потужне послання для всього українського народу.