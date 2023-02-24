Фандрейзингова платформа UNITED24 опублікувала зворушливе відео у роковини повномасштабного вторгнення. Близько 30 світових знаменитостей звернулось до українців зі словами підтримки.

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Знаменитості підтримали Україну

Світові зірки об'єдналися, щоб підтримати Україну та українців. Серед них були: актори Метт Деймон, Морган Фрімен, Марк Гемілл, Майкл Кітон, Лієв Шрайбер, Джек Глісон, Джош Бролін, Ітан Гоук, Генрі Голдінг, Міша Коллінз, акторки Джулія Робертс, Мішель Монаган, Кетрін Винник, Габрієль Картеріз, журналістка та режисерка Шармін Обейд-Чиной, режисер Вес Андерсон, художник JR, фронтмени гуртів Imagine Dragons, Bring Me The Horizon, Pet Shop Boys, учасник гурту АВВА Б'єрн Ульвеус, спортсмени Олександр Усик, Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Андрій Ярмоленко, історик Тімоті Снайдер, астронавт Скотт Келлі, кантрі-співак Бред Пейслі, співачка та акторка Барбара Стрейзанд.

Це рік, якого ніхто з нас не хотів. Але рік, який показав мені натхнення, стійкість, витримку, силу українського народу,

– сказав у відео Скотт Келлі, колишній астронавт NASA та амбасадор UNITED24.

"Ви надихаєте весь світ. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться. І ми сподіваємось на якнайшвидшу перемогу та мир", – додала співачка та акторка Барбара Стрейзанд.

Режисер і сценарист Вес Андерсон додав, що українці у серцях та думках кожного, коли хтось читає та слідкує за боротьбою та стражданнями.

Ми думаємо про вас та посилаємо вам нашу любов, снагу і наші молитви,

– підкреслила акторка Джулія Робертс.

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз навіть записав текст українською мовою. "Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час боротьби зі злом надихають увесь світ"

Лауреатка премії Оскар Шармін Обейд-Чиной додала, що молиться за те, щоб темрява зникла, а Україна знову стала вільною. Актор Марк Гемміл згадав, як весь світ із захватом спостерігав за сміливістю та рішучістю українського народу.

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