Танцівник Лободи Назар Грабар розізлився через хейт і "здав" Дорофєєву: Виходили на одну сцену

До повномасштабної війни Назар Грабар працював у балеті Світлани Лободи та був зіркою її кліпу "Твои глаза". З нею він виступав у Росії, а після 24 лютого став на захист України. Танцівник обурений, що заробляли в країні-агресорці всі, а дістається лише Лободі.

Ще взимку Назар Грабар отримав поранення і в 30 років став ветераном війни. Він шкодує, що працював у Росії після 2014 року, але провину за це не відчуває, бо як тільки почався геноцид, відреагував вступом до лав ЗСУ. Так само, на його думку, отямилася Світлана Лобода, в якої "яйця набагато більші, ніж в усіх російських артистів".

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Назар Грабар заступився за Лободу та "здав" Дорофєєву

Так ми виходили на одну сцену з Максом Барських, з усією "шайкою" Потапа – "Время и Стекло", Надею Дорофєєвою. А "щимили" тільки її (Лободу, – 24 канал). А чому так? Щось тут не так,

– заступився Назар Грабар.

Він зізнався, що 2018 та 2019 року перетинався з Дорофєєвою на корпоративах і виступах у клубах Росії, але про це чомусь усі мовчать.

Назар Грабар і Світлана Лобода / Фото з її фейсбуку

Крім того, Назар Грабар заявив, що Лобода, яку всі хейтять, допомагає не тільки цивільним, а й військовим. Так, узимку вона одним дзвінком закрила збір на два пікапи для його підрозділу. Один з них врятував йому життя.

"Свєта допомагає нашій армії дуже сильно, дуже багато, жертвує великі гроші. Але ніде про це не кричить, не пише, не знімає відео. Мовчки перераховує величезні кошти. Коли я збирав на пікапи взимку на Схід, я виставив карту, і через годину мене набирає Свєта й каже: "Назарчику, це ти для себе?" Я кажу: "Так, на підрозділ наш". Вона каже: "Яка сума вам потрібна? Зараз закину". Все", – розповів Назар Грабар і додав, що саме цими двома пікапами від Світлани Лободи "вивезли дуже багато поранених людей" і його самого.