Тарабаровій 26 липня виповнилося 33 роки. Днями вона показала ніжні фото з мамою з Херсону.

Цікаво Світлана Тарабарова замилувала відео з 3-місячною донькою: рідкісні кадри

Зірка проводить цей день у колі найрідніших. В Інстаграмі вона показала миле відео з чарівними моментами зі свого життя.

На початку ролику Світлана задула свічку на кексі. Поруч з нею були всі троє дітей співачки. Далі були кадри з концертів, створення музики, ігри з дітьми. На відео артистка виглядає дуже щасливою.

Сьогодні 33 роки. Вдячна за кожну хвилину життя. Перший день народження, коли подарунків чекаєш тільки від ЗСУ... Попереду наше найкраще життя, летимо разом,

– написала Тарабарова.

Привітала співачку і донька її кума, репера Ярмак, який зараз служить у ЗСУ. Його дружина розмістила відео, як донька вітає хресну з днем народження. "Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, як твоє волосся, і щоб було багато грошей на твої мрії", – мило сказала дівчинка.



Донька Ярмака передала вітання Тарабаровій / Скриншот з інстаграму

У соцмережах зіркові колеги та шанувальники долучилися до привітань співачки. Они побажали їй миру та щастя:

"Світланко, з днем народження! Ти надихаєш, тож ніколи не втрачай свій запал".

"Многая і благая літа!"

"Будь щаслива, мала! Нехай світло, яким ти надихаєш і зігріваєш всіх навколо, завжди повертається до тебе".

"З Днем народження, прекрасна іменинниця! Міцного здоров’я, щастя, творчого натхнення, перемоги! Обіймаємо міцно!"

"Вітаю! Ви така щаслива, будьте завжди такою".

"З днем народження, щира українка! Хай буде перемога і наші діти зростатимуть не під виття сирен! Любові, процвітання, натхнення".

"З Днем народження. Завжди сяйте і просто будьте щасливі! Перемоги і миру".

Нагадаємо, що цього року співачка втретє стала мамою. Тарабарова народила доньку 19 квітня. Дівчинку назвали Поліна. Крім того, Світлана та її чоловік Олексій виховують ще двох дітей.