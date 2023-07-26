Тарабаровій 26 липня виповнилося 33 роки. Днями вона показала ніжні фото з мамою з Херсону.
Цікаво Світлана Тарабарова замилувала відео з 3-місячною донькою: рідкісні кадри
Зірка проводить цей день у колі найрідніших. В Інстаграмі вона показала миле відео з чарівними моментами зі свого життя.
На початку ролику Світлана задула свічку на кексі. Поруч з нею були всі троє дітей співачки. Далі були кадри з концертів, створення музики, ігри з дітьми. На відео артистка виглядає дуже щасливою.
Сьогодні 33 роки. Вдячна за кожну хвилину життя. Перший день народження, коли подарунків чекаєш тільки від ЗСУ... Попереду наше найкраще життя, летимо разом,
– написала Тарабарова.
Привітала співачку і донька її кума, репера Ярмак, який зараз служить у ЗСУ. Його дружина розмістила відео, як донька вітає хресну з днем народження. "Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, як твоє волосся, і щоб було багато грошей на твої мрії", – мило сказала дівчинка.
Донька Ярмака передала вітання Тарабаровій / Скриншот з інстаграму
У соцмережах зіркові колеги та шанувальники долучилися до привітань співачки. Они побажали їй миру та щастя:
- "Світланко, з днем народження! Ти надихаєш, тож ніколи не втрачай свій запал".
- "Многая і благая літа!"
- "Будь щаслива, мала! Нехай світло, яким ти надихаєш і зігріваєш всіх навколо, завжди повертається до тебе".
- "З Днем народження, прекрасна іменинниця! Міцного здоров’я, щастя, творчого натхнення, перемоги! Обіймаємо міцно!"
- "Вітаю! Ви така щаслива, будьте завжди такою".
- "З днем народження, щира українка! Хай буде перемога і наші діти зростатимуть не під виття сирен! Любові, процвітання, натхнення".
- "З Днем народження. Завжди сяйте і просто будьте щасливі! Перемоги і миру".
Нагадаємо, що цього року співачка втретє стала мамою. Тарабарова народила доньку 19 квітня. Дівчинку назвали Поліна. Крім того, Світлана та її чоловік Олексій виховують ще двох дітей.