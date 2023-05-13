Тарабарова навіть заспівала приспів цієї пісні, щоб озвучити ім’я дитини. Нагадаємо, що зірка стала втретє мамою 19 квітня.
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Артистка довго приховувала ім’я донечки, адже з пологів пройшов майже місяць. Тепер Тарабарова зізналася, яке ім’я обрала. Виявилося, що дівчинку назвали Поліна.
Шанувальники висловили захоплення щодо імені для донечки. Вони наголосили, що думали інші імена, хоч дехто і вгадав:
- "Чудове ім'я!! Але ми знали, бо кума проговорилася ще на початку!!"
- "Я щось раніше думала що буде Софія".
- "Я чомусь була впевнена, що Надія. Поліна дуже гарне ім'я! Вітаю вас".
- "Я думала Софія або Анастасія буде. Я була впевнена".
- "А я вгадала!"
- "Гарне ім'я! Хай малеча росте здорова, щаслива і під мирним небом".
- "Ім’я чудове".
Нещодавно Світлана Тарабарова народила доньку. Вже за кілька днів зірку виписали з пологового будинку. Артистка показала, як з новонародженою донечкою повертається додому.
А днями Тарабарова показала ніжне відео, як зворушливо співає колискову своїй новонародженій донечці. Крім того, артистка дала поради молодим матусям, як постійно перебувати в ресурсі.