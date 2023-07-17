Артистка вже не вперше показує, як проводить час з дітьми. Раніше вона поширила милі кадри, як її 2-річна донечка гралася з крихітною сестричкою.

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Світлана Тарабарова з наймолодшою донечкою

У відео виконавиця обійняла доньку та закружляла з нею в неспішному танці. На фоні грала пісня співачки, яка називається "Ти особливий". Мама була одягнена в білу сукню довжини максі у квітковий принт, а маленька Поліна була в білому боді на довгий рукав.

Мрія — щоб кожна мама України розквітала і мала сили вести за собою,

– написала під відео Світлана Тарабарова.

Реакція мережі

Шанувальникам дуже сподобалось відео артистки. Багато коментаторів підкреслили, що після народження третьої дитини співачка виглядає надзвичайно щасливою:

"Після третьої лялечки розквітла ще більше. Дуже гарна";

"Дякую, ви для мене приклад";

"Неймовірно гарно";

"Гарненька зачіска у Полінки";

"Світланочко, ти прям сяєш від щастя. Нехай так буде завжди";

"Дівчатка, ви супер, надихаєте всіх матусь".

До слова, цього року співачка втретє стала мамою. Вона народила доньку 19 квітня. Дівчинку назвали Поліна. До того ж Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар виховують ще двох дітей. У 2018 році в них народився первісток – син Іван, а у вересні 2020 року на світ з'явилася дочка Марія.