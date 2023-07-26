Тарабаровой 26 июля исполнилось 33 года. На днях она показала нежные фото с мамой из Херсона.

Интересно Светлана Тарабарова восхищала видео с 3-месячной дочерью: редкие кадры

Звезда проводит этот день в кругу самых родных. В Инстаграмме она показала милое видео с приятными моментами из своей жизни.

В начале ролика Светлана задула свечу на кексе. Рядом с ней находились все трое детей певицы. Дальше последовали кадры из концертов, создания музыки, игор с детьми. На видео артистка виглядит очень счастливой.

Сегодня 33 года. Благодарна за каждую минуту жизни. Первый день рождения, когда подарков ждешь только от ВСУ... Впереди наша лучшая жизнь, летим вместе,

– написала Тарабарова.

Поздравила певицу и дочь ее кума, рэпера Ярмак, который сейчас служит в ВСУ. Его жена разместила видео, как дочь поздравляет крестную с днем рождения. "Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой, как твои волосы, и чтобы было много денег на твои мечты", – мило сказала девочка.



Дочь Ярмака передала поздравление Тарабаровой / Скриншот из инстаграммы

В соцсетях звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям певицы. Они пожелали ей мира и счастья:

"Светланка, с днем рождения! Ты вдохновляешь, поэтому никогда не теряй свой пыл".

"Многая и дурная лета!"

"Будь счастлива, мала! Пусть свет, которым ты вдохновляешь и согреваешь всех вокруг, всегда возвращается к тебе".

"С Днем рождения, прекрасная именинница! Крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, победы! Обнимаем крепко!"

"Поздравляю! Вы так счастлива, будьте всегда такой".

"С днем рождения, искренняя украинка! Пусть будет победа и наши дети будут расти не под вой сирен! Любви, процветания, вдохновения".

"С Днем рождения. Всегда сияйте и просто будьте счастливы! Победы и миру".

Напомним, что в этом году певица в третий раз стала мамой. Тарабарова родила дочь 19 апреля. Девочку назвали Полина. Кроме того, Светлана и ее муж Алексей воспитывают еще двоих детей.