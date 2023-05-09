Два тижні тому Світлану Тарабарову виписали з пологового після народження донечки, тож зараз вони всюди вп'ятьох. У повному складі сім'я поїхала вітати маму співачки з днем народження.

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Світлана Тарабарова привітала маму з днем народження

Останні роки 8 травня для мене це, безумовно, День пам'яті всіх полеглих у світових війнах. Але це і день народження моєї мами. Тож емоції скачуть, як і завжди в наші часи – і сумуємо, і одночасно продовжуємо жити,

– поділилася Світлана Тарабарова.

З цієї нагоди сім'я підготувала мамі сюрприз – 4-річний Іван і 2-річна Марійка намалювали картину з синьо-жовтими квітами і написом "Вітаємо, бабуся", а співачка з чоловіком повезли на десерт в одну з кав'ярень Києва. Команда закладу дізналася, що в жінки день народження і привітала її капкейком зі свічкою, конфеті й повітряною кулькою у формі серця. Це мало не довело Тарабарову до сліз.

"Сьогодні намагались створити маленьке диво для мами, яка так багато вклала в мене. Мами, яка дала мені життя… Моя мама все життя працює вихователем у садочку, все життя дарує дітям казку, вкладає всю свою любов. Так захотілося їй подарувати ці дитячі щирі емоції", – прокоментувала артистка.

У коментарях жінку привітали зіркові подруги Світлани Тарабарової:

Наталка Карпа: "Мамусі передавай обов'язково вітання! Це дуже круто, коли поруч вся родинна! Це безцінні моменти";

"Мамусі передавай обов'язково вітання! Це дуже круто, коли поруч вся родинна! Це безцінні моменти"; Соломія Вітвіцька: "З іменинницею, многая літа".

Нагадаємо, що з Херсона батьки артистки виїхали вже після деокупації, коли Росія щоденно обстрілювала їхній район Острів. Це сталося у грудні, напередодні Нового року. До того 68-річна мама Світлани Тарабарової ходила по воду на річку, адже не було ні світла, ні води. Крики, сльози та вмовляння зіркової доньки на них не діяли, вони "трималися за стіни, в яких прожили все життя".