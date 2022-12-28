На початку грудня вагітна Світлана Тарабарова ділилася, що її крики та сльози у слухавку на батьків не діють, вони категорично відмовлялися їхати зі свого дому в Херсоні. Однак співачка дотисла маму й тата й забрала їх до себе. Вони зустрілися вперше з Нового року.

До теми Сказали, що я безвідповідальна, – Тарабарова про реакцію батьків з Херсона на третю вагітність

Світлана Тарабарова вивезла батьків з Херсона

Я знаю, багато хто тримається за стіни, в яких прожили все життя, я сама 1,5 місяця, а до цього 10 місяців, вмовляла своїх батьків виїхати. Але в мене маленька перемога. Уже вчора мені вдалося їх вивезти. Вони в безпеці, вони поруч,

– похвалилася Світлана Тарабарова.

Тож вона звернулася до всіх, хто зараз у Херсоні або має знайомих з мікрорайону Острів, і попросила виїжджати подалі від позицій окупантів.

"Друзі, це дуже важливо. Усі, хто зараз в Херсоні, на Острові, евакуюйтеся! Ворог на тому березі Дніпра. Район у небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики, тепла неможливо. Будь ласка, є офіційна евакуація, звертайтесь в штаби, які чекають на вас", – звернулася артистка до 590-тисячної аудиторії.

Нагадаємо, у листопаді, незадовго після звільнення, Світлана Тарабарова казала, що в її районі дуже багато прильотів, немає ні світла, ні води. Її мама навіть ходила по технічну воду на річку, з питною, на щастя, допомагали друзі-військові та волонтери.

"Те, що батьки постійно відмовляються їхати, мені розбиває серце. Дуже важко. Але заради цих мосьок (дітей, – 24 канал) я піднімаюсь, одягаю усмішку і створюю щасливе життя для них", – коментувала зірка.

Ймовірно, евакуюватися її батьки погодилися після смертельного обстрілу Херсона 24 грудня, напередодні Різдва. Тоді росіяни вдарили по центру міста і найбільшому ринку, вбивши 11 людей. Більш як 60 отримали поранення.