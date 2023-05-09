Две недели назад Светлану Тарабарову выписали из роддома после рождения дочери, поэтому сейчас они повсюду впятером. В полном составе семья поехала поздравлять маму певицы с днем рождения.

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Светлана Тарабарова поздравила маму с днем рождения

Последние годы 8 мая для меня это, безусловно, День памяти всех павших в мировых войнах. Но это и день рождения моей мамы. Так что эмоции скачут, как и всегда в наше время – и грустим, и одновременно продолжаем жить,

– поделилась Светлана Тарабарова.

По этому случаю семья подготовила маме сюрприз – 4-летний Иван и 2-летняя Маша нарисовали картину с сине-желтыми цветами и надписью "Поздравляем, бабушка", а певица с мужем повезли на десерт в одно из кафе Киева. Команда заведения узнала, что у женщины день рождения и поздравила ее капкейком со свечкой, конфетти и воздушным шариком в форме сердца. Это чуть не довело Тарабарову до слез.

"Сегодня пытались сотворить маленькое чудо для мамы, которая так много вложила в меня. Мамы, которая дала мне жизнь… Моя мама всю жизнь работает воспитателем в садике, всю жизнь дарит детям сказку, вкладывает всю свою любовь. Так захотелось ей подарить эти детские искренние эмоции", – прокомментировала артистка.

В комментариях женщину поздравили звездные подруги Светланы Тарабаровой:

Наталка Карпа: "Маме передавай обязательно поздравления! Это очень круто, когда рядом вся семейная! Это бесценные моменты";

"Маме передавай обязательно поздравления! Это очень круто, когда рядом вся семейная! Это бесценные моменты"; Соломия Витвицкая: "С именинницей, многая лита".

Напомним, что из Херсона родители артистки уехали уже после деоккупации, когда Россия ежедневно обстреливала их район Остров. Это произошло в декабре, в канун Нового года. До этого 68-летняя мама Светланы Тарабаровой ходила за водой на реку, ведь не было ни света, ни воды. Крики, слезы и увещевания звездной дочери на них не действовали, они "держались за стены, в которых прожили всю жизнь".