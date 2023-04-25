В Instagram артистка опублікувала "теплі" світлини своїх дітей. Раніше вона показала фото одразу після пологів, як тільки стала мамою втретє.
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Тепер Світлана Тарабарова показала першу зустріч своїх дітей з новонародженою дівчинкою. Її старші діти були дуже захоплені та щасливі побачити малечу вдома.
Хочу поділитися з вами цим теплом. Наша перша зустріч усією родиною,
– написала артистка.
На знімках щаслива сім'я позувала у вітальні. Помітно, як 4-річний Іван та 2-річна Марія знайомляться з маленькою сестричкою.
Діти Світлани Тарабарової вперше побачили сестричку / Фото з її інстаграму
Старших дітей Тарабарова одягнула у жовто-білі вбрання, а новонароджена дівчинка була у в'язаному костюмчику молочного кольору.
Дивіться світлини з першої зустрічі сім’ї Тарабарової / Фото з її інстаграму
Раніше співачка публікувала спільне фото всієї сім'ї та зізнавалася, що їй досі важдко повірити в те, що вона втретє стала мамою.
"Нарешті вдома. Не можу повірити і досі. Тепер нас п’ятеро", – писала раніше співачка.
Сім'я Світлани Тарабарової / Фото з її інстаграму
Додамо, що ім'я новонародженої дівчинки подружжя поки тримає в таємниці.
Підписники співачки були у захваті від цих чарівних кадрів і написали багато компліментів сім'ї:
- "Просто wow!! Красиві! Здоровʼя і бережіть себе, будь ласка!"
- "Неймовірні емоції".
- "Так приємно дивитись на ці фото".
- "Які ви класні та сонячні! Щастя вашій родині".
- "Радію за Вас! Побачиш, що три – це легше, ніж два".
- "Дуже красиві. Дай Боже їм здоров'я та мирного неба".
- "Ви прекрасна зразкова родина".
- "Так приємно дивитися на ці фото".
- "Як це чудово, як це красиво! Велика українська родина!".
- "Дивлюсь на фото та на очах з'являються сльози радості за вас. Щастя вам, здоров'я дітлахам".
- "Гарні та надихаючі фото".
Додамо, що нещодавно Тарабарову розкритикували за вагітність, бо декому здалося, що третю дитину вона народжує лише для виїзду чоловіка за кордон. Що на це відповіла співачка – читайте у нашій статті.