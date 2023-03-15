Світлана Тарабарова показала, як займається йогою в останні місяці вагітності: захопливе відео

Українська співачка Світлана Тарабарова під час вагітності не відлежується, а зберігає фізичну активність. Вона показала, як вправно займається йогою на останніх місяцях вагітності.

Українська співачка Світлана Тарабарова вагітна втретє. Хоч артистка не приховувала, що постає перед труднощами, вона тримає себе у формі та займається спортом.

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Як Світлана Тарабарова займається йогою

Співачка опублікувала відео, у якому постала в спортивних штанах і топі. Вона вправно займалась йогою, медитувала і виконувала різноманітні асани.

Світлана Тарабарова зізналась, що йога стала для неї відкриттям під час третьої вагітності. Цей вид спорту допоміг зірці відновитися та віднайти нові сили.

Інколи просто необхідно зупинитися, видихнути, відчути і з новими силами продовжувати йти вперед. Ніколи не думала, що йога стане для мене відкриттям і саме цим маленьким острівком сили!

Світлана Тарабарова займається йогою:

Шанувальники захопилися вміннями Світлани Тарабарової та підтримали її. Також фани діляться, що допомагає їм відновлюватися:

"Ого яка гнучкість! Фантастика. Як згадаю себе вагітною – бегемотик, я сісти нормально не могла з позиції лежачи";

"Зараз моє відновлення це книжки – дитячі, дорослі, магазини, бібліотеки... А при вагітності це були прогулянки і природа. Легкої вагітності вам і щасливої зустрічі з малюком";

"Я теж вагітною ходила на йогу, це було єдине місце, де я могла розслабитися, відновитися. А головне, йога допомогла легше пережити родовий процес, бо робила вправи з йоги під час переймів";

"Вау, виглядаєте – вогонь. Під час вагітності відновлювалась плаваючи і розтягуючись самотужки, а зараз раз на тиждень є можливість усамітнитися біля рояля, і це оновлює думки";

"Творчість, то є моє перезавантаження. Коли малюю, можу хоча б трішки забути про гіркі реалії життя".

Як Світлана Тарабарова переживає третю вагітність