Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хотя артистка не скрывала, что стоит перед трудностями, она держит себя в форме и занимается спортом.

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Как Светлана Тарабарова занимается йогой

Певица опубликовала видео, в котором предстала в спортивных штанах и топе. Она умело занималась йогой, медитировала и выполняла разнообразные асаны.

Светлана Тарабарова призналась, что йога стала для нее открытием в третью беременность. Этот вид спорта помог звезде восстановиться и обрести новые силы.

Иногда просто нужно остановиться, выдохнуть, почувствовать и с новыми силами продолжать идти вперед. Никогда не думала, что йога станет для меня открытием и именно этим маленьким островком силы!

Светлана Тарабарова занимается йогой:

Поклонники увлеклись умениями Светланы Тарабаровой и поддержали ее. Также фаны делятся, что помогает им восстанавливаться:

  • "Ого какая гибкость! Фантастика. Как вспомню себя беременной – бегемотик, я сесть нормально не могла с позиции лежа";
  • "Сейчас мое обновление это книги – детские, взрослые, магазины, библиотеки... А при беременности это были прогулки и природа. Легкой беременности вам и счастливой встречи с малышом";
  • "Я тоже беременной ходила на йогу, это было единственное место, где я могла расслабиться, восстановиться. А главное, йога помогла легче пережить родовой процесс, потому что делала упражнения по йоге во время схваток";
  • "Вау, выглядите – огонь. Во время беременности восстанавливалась плавая и растягиваясь в одиночку, а сейчас раз в неделю есть возможность уединиться у рояля, и это обновляет мысли";
  • "Творчество, это моя перезагрузка. Когда рисую, могу хотя бы немного забыть о горьких реалиях жизни".

Как Светлана Тарабарова переживает третью беременность

  • Светлана Тарабарова рассекретила, что беременная в третий раз, в начале ноября. Тогда она показала фотографии с положительным тестом. Сначала знаменитость лишь намекала на пол будущего ребенка, но впоследствии устроила гендер-пати, чтобы узнать, кого ждет. Да, звездная пара скоро станет родителями девочки.
  • Исполнительница рассказывала о неожиданном случае, как испугалась на УЗИ – врач перепутала и подумала, что певица беременна двойней.
  • Около недели назад артистка обратилась к врачам. Артистку очень беспокоила бессонница, поэтому она решила пройти смотр. Оказалось, что малыш очень активен ночью, а днем обычно отдыхает.