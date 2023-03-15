Украинская певица Светлана Тарабарова беременна в третий раз. Хотя артистка не скрывала, что стоит перед трудностями, она держит себя в форме и занимается спортом.

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Как Светлана Тарабарова занимается йогой

Певица опубликовала видео, в котором предстала в спортивных штанах и топе. Она умело занималась йогой, медитировала и выполняла разнообразные асаны.

Светлана Тарабарова призналась, что йога стала для нее открытием в третью беременность. Этот вид спорта помог звезде восстановиться и обрести новые силы.

Иногда просто нужно остановиться, выдохнуть, почувствовать и с новыми силами продолжать идти вперед. Никогда не думала, что йога станет для меня открытием и именно этим маленьким островком силы!

Светлана Тарабарова занимается йогой:

Поклонники увлеклись умениями Светланы Тарабаровой и поддержали ее. Также фаны делятся, что помогает им восстанавливаться:

"Ого какая гибкость! Фантастика. Как вспомню себя беременной – бегемотик, я сесть нормально не могла с позиции лежа";

"Сейчас мое обновление это книги – детские, взрослые, магазины, библиотеки... А при беременности это были прогулки и природа. Легкой беременности вам и счастливой встречи с малышом";

"Я тоже беременной ходила на йогу, это было единственное место, где я могла расслабиться, восстановиться. А главное, йога помогла легче пережить родовой процесс, потому что делала упражнения по йоге во время схваток";

"Вау, выглядите – огонь. Во время беременности восстанавливалась плавая и растягиваясь в одиночку, а сейчас раз в неделю есть возможность уединиться у рояля, и это обновляет мысли";

"Творчество, это моя перезагрузка. Когда рисую, могу хотя бы немного забыть о горьких реалиях жизни".

Как Светлана Тарабарова переживает третью беременность