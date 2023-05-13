Світлана Тарабарова розсекретила, як назвала новонароджену донечку: "Як у пісні "Бумбоксу"

Українська співачка Світлана Тарабарова нарешті розсекретила, як назвала новонароджену донечку. Дівчинці зіркова мама обрала дуже гарне ім’я, яке ви точно чули в пісні "Бумбоксу".

Тарабарова навіть заспівала приспів цієї пісні, щоб озвучити ім’я дитини. Нагадаємо, що зірка стала втретє мамою 19 квітня.

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Артистка довго приховувала ім’я донечки, адже з пологів пройшов майже місяць. Тепер Світлана Тарабарова зізналася, яке ім’я обрала. Виявилося, що дівчинку назвали Поліна.

Шанувальники висловили захоплення щодо імені для донечки. Вони наголосили, що думали інші імена, хоч дехто і вгадав:

"Чудове ім'я!! Але ми знали, бо кума проговорилася ще на початку!!"

"Я щось раніше думала що буде Софія".

"Я чомусь була впевнена, що Надія. Поліна дуже гарне ім'я! Вітаю вас".

"А я вгадала. Ще коли на стіні побачила Polina".

"Я думала Софія або Анастасія буде. Я була впевнена".

"А я вгадала!"

"Красиве ім'я Полінка – малинка".

"Гарне ім'я! Хай малеча росте здорова, щаслива і під мирним небом".

"Ім’я чудове".

Нещодавно Світлана Тарабарова народила доньку. Вже за кілька днів зірку виписали з пологового будинку. Артистка показала, як з новонародженою донечкою повертається додому. Вона навіть зворушила відео з першої зустрічі дівчинки зі старшим братиком та сестричкою.

А днями Тарабарова показала ніжне відео, як зворушливо співає колискову своїй новонародженій донечці. Крім того, артистка дала поради молодим матусям, як постійно перебувати в ресурсі.

Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися у жовтні 2016 року. Через два роки у пари народився первісток – син Іван, а у вересні 2020 року на світ з'явилася дочка Марія. Тож Поліна – вже третя дитина зіркового подружжя.