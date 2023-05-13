Тарабарова даже спела припев этой песни, чтобы озвучить имя ребенка. Напомним, что звезда стала в третий раз мамой 19 апреля.
Интересно Светлана Тарабарова тронула милые фото первой встречи ее детей с крохотной сестренкой
Артистка долго скрывала имя дочери, ведь с родов прошел почти месяц. Теперь Тарабарова призналась, какое имя выбрала. Оказалось, девочку назвали Полина.
Поклонники выразили восхищение имени для дочери. Они подчеркнули, что думали другие имена, хотя некоторые и угадали:
- "Великолепное имя!! Но мы знали, потому что кума проговорилась еще в начале!!"
- "Я что-то раньше думала что будет София".
- "А я угадала. Еще когда на стене увидела Polina".
- "Красивое имя Полинка – малинка".
- "Я почему-то была уверена, что Надежда. Полина очень хорошее имя! Поздравляю вас".
- "Я думала София или Анастасия будет. Я была уверена".
- "А я угадала!"
- "Хорошее имя! Пусть малыши растет здоровы, счастливы и под мирным небом".
- "Имя замечательное".
Недавно Светлана Тарабарова родила дочь. Уже через несколько дней звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Она даже тронула видео с первой встречи девочки со старшим братиком и сестренкой.
А на днях Тарабарова показала нежное видео как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери. Кроме того, артистка дала советы молодым мамочкам, как постоянно находиться в ресурсе.