Світлана Тарабарова звернулася до лікарів через тяжку вагітність: що турбує співачку

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про важку вагітність. Артистку останні дні дуже турбує безсоння, тому вона вирішила звернутися за допомогою до лікарів.

В Instagram-stories Тарабарова поділилася складнощами під час вагітності. Зокрема, артистка зізналась, що останнім часом взагалі не може спати вночі.

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Артистка розповіла, що бути вагітною під час війни нелегко, адже жінка постійно хвилюється, та й фізично це складно.

От, наприклад, останні декілька ночей я взагалі не сплю. Не знаю, чому,

– зазначила виконавиця.

Світлана Тарабарова була змушена звернутися за допомогою до лікарів, аби дізнатися, що з нею відбувається та чому вона не може спати.



Світлана Тарабарова розповіла про тяжку вагітність / Скриншот з її інстаграм-сторіс

За її словами, лікарі провели огляд та з'ясували причину. Виявляється, майбутня дитина артистки активна саме вночі, а от вдень відпочиває.

"Ситуація така – вночі двіж, спати неможливо. А от вдень донька вирішила спати", – розповіла мама.



Світлана Тарабарова розповіла про тяжку вагітність / Скриншот з її інстаграм-сторіс



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