Світлана Тарабарова звернулася до лікарів через тяжку вагітність: що турбує співачку
Джерело:Світлана Тарабарова
Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про важку вагітність. Артистку останні дні дуже турбує безсоння, тому вона вирішила звернутися за допомогою до лікарів.
В Instagram-stories Тарабарова поділилася складнощами під час вагітності. Зокрема, артистка зізналась, що останнім часом взагалі не може спати вночі.
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Артистка розповіла, що бути вагітною під час війни нелегко, адже жінка постійно хвилюється, та й фізично це складно.
От, наприклад, останні декілька ночей я взагалі не сплю. Не знаю, чому,
– зазначила виконавиця.
Світлана Тарабарова була змушена звернутися за допомогою до лікарів, аби дізнатися, що з нею відбувається та чому вона не може спати.
Світлана Тарабарова розповіла про тяжку вагітність / Скриншот з її інстаграм-сторіс
За її словами, лікарі провели огляд та з'ясували причину. Виявляється, майбутня дитина артистки активна саме вночі, а от вдень відпочиває.
"Ситуація така – вночі двіж, спати неможливо. А от вдень донька вирішила спати", – розповіла мама.
Світлана Тарабарова розповіла про тяжку вагітність / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Що відомо про вагітність Світлани Тарабарової
- У листопаді співачка Світлана Тарабарова розсекретила, що вагітна втретє. Тоді вона показала фото з позитивним тестом. Також артистка ділилась сімейними знімками та кадрами з УЗД.
- Спершу знаменитість не зізнавалась про стать майбутньої дитини, а лише натякала. Та кілька тижнів тому влаштувала гендер-паті, щоб дізнатись, кого чекає. Так, зіркова пара скоро стане батьками дівчинки.
- Вагітність Світлани Тарабарової не проходить без труднощів. Раніше вона розповіла про випадок, як налякалась на УЗД – лікарка переплутала й подумала, що співачка вагітна двійнею. До того ж, третю вагітність спершу не дуже позитивно сприйняли її батьки.