В Instagram-stories Тарабарова поделилась сложностями во время беременности. В частности, артистка призналась, что последнее время вообще не может спать ночью.
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Артистка рассказала, что быть беременной во время войны нелегко, ведь женщина постоянно переживает, да и физически это сложно.
Вот, например, последние несколько ночей я вообще не сплю. Не знаю, почему,
– отметила исполнительница.
Светлана Тарабарова была вынуждена обратиться за помощью к врачам, чтобы узнать, что с ней происходит и почему она не может спать.
Светлана Тарабарова рассказала о тяжелой беременности / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
По ее словам, врачи провели осмотр и выяснили причину. Оказывается, будущий ребенок артистки активен именно ночью, а вот днем отдыхает.
"Ситуация такая – ночью двой, спать невозможно. А вот днем дочь решила спать", – рассказала мама.
Светлана Тарабарова рассказала о тяжелой беременности / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Что известно о беременности Светланы Тарабаровой
- В ноябре певица Светлана Тарабарова рассекретила, что беременная в третий раз. Тогда она показала фотографии с положительным тестом. Также артистка делилась семейными снимками и кадрами УЗИ.
- Сначала знаменитость не признавалась о полу будущего ребенка, а только намекала. И несколько недель назад устроила гендер-пати, чтобы узнать, кого ждет. Да, звездная пара скоро станет родителями девочки.
- Беременность Светланы Тарабаровой не проходит без труда. Ранее она рассказала о случае, как испугалась на УЗИ – врач перепутала и подумала, что певица беременна двойней. К тому же третью беременность сначала не очень положительно восприняли ее родители.