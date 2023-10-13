Не багато, але є, – Світлана Тарабарова розсекретила суму, яку заробляє у місяць
Джерело:"Слава +"
З початком повномасштабного вторгнення заробітки українців знизилися. Також постраждали прибутки шоубізу. Днями про це заговорила Світлана Тарабарова.
Співачка поділилася, що заробляє небагато – 2-3 тисячі доларів. Крім того, вона зізналася, що разом з сім'єю приблизно стільки ж витрачає на місяць.
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Скільки Світлана Тарабарова заробляє
За словами виконавиці, її "бізнес помер ще під час коронавірусу. І досі не може прийти до тями", втім вона все одно продовжує заробляти. Ця сума складає близько 2-3 тисяч доларів на місяць.
Незважаючи ні на що, є у когось дні народження, якась корпоративна історія. Не багато, але є. 2−3 тисячі доларів на місяць є, так, звісно. На Spotify почали підійматися перегляди,
– поділилася співачка.
Світлана Тарабарова з дітьми / Скриншот з відео співачки
Скільки Світлана Тарабарова з сім'єю витрачає на місяць
Знаменитість у квітні втретє стала мамою. У неї народилася донька Поліна. Крім того, вона з чоловіком виховує дочку Марію та сина Івана. До того ж знаменитість допомагає батькам, які приїхали з окупацію Херсона. Тож, за словами артистки, витрати кожного місяця різні.
"Для нормального життя це дві тисячі доларів. Але це багато. Це два садочки, няня. Є команда, заробітна плата. Тому не виходимо нормально в плюс", – поділилася артистка.
Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн
Скільки заробляють інші українські зірки
- Чоловік MamaRika Сергій Середа у місяць заробляє близько 5 тисяч доларів. Він має декілька джерел доходу: ютуб, весілля та корпоративи й проєкт MamaRika. Найбільше часу, за словами шоумена, витрачає на останній. Втім, він зауважив, що "гріх жалітися".
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару казала, що заробляє "дуже мало", але вона не жаліється. Водночас її заробітки нестабільні.
"На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого", — зауважила артистка.
- Український блогер Олександр Волошин розсекретив, що зараз заробляє понад 70 тисяч доларів.
"YouTube – понад 40 тис. доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис. доларів на місяць. Проєкт NexVel – близько 25 тис. доларів на місяць", – розповів чоловік.