Співачка поділилася, що заробляє небагато – 2-3 тисячі доларів. Крім того, вона зізналася, що разом з сім'єю приблизно стільки ж витрачає на місяць.

Не пропустіть Вже вітаємося, – Тарабарова вперше зізналася, чому розійшлася з Дантесом після 3 років стосунків

Скільки Світлана Тарабарова заробляє

За словами виконавиці, її "бізнес помер ще під час коронавірусу. І досі не може прийти до тями", втім вона все одно продовжує заробляти. Ця сума складає близько 2-3 тисяч доларів на місяць.

Незважаючи ні на що, є у когось дні народження, якась корпоративна історія. Не багато, але є. 2−3 тисячі доларів на місяць є, так, звісно. На Spotify почали підійматися перегляди,

– поділилася співачка.



Світлана Тарабарова з дітьми / Скриншот з відео співачки

Скільки Світлана Тарабарова з сім'єю витрачає на місяць

Знаменитість у квітні втретє стала мамою. У неї народилася донька Поліна. Крім того, вона з чоловіком виховує дочку Марію та сина Івана. До того ж знаменитість допомагає батькам, які приїхали з окупацію Херсона. Тож, за словами артистки, витрати кожного місяця різні.

"Для нормального життя це дві тисячі доларів. Але це багато. Це два садочки, няня. Є команда, заробітна плата. Тому не виходимо нормально в плюс", – поділилася артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Скільки заробляють інші українські зірки

Чоловік MamaRika Сергій Середа у місяць заробляє близько 5 тисяч доларів. Він має декілька джерел доходу: ютуб, весілля та корпоративи й проєкт MamaRika. Найбільше часу, за словами шоумена, витрачає на останній. Втім, він зауважив, що "гріх жалітися".

у місяць заробляє близько 5 тисяч доларів. Він має декілька джерел доходу: ютуб, весілля та корпоративи й проєкт MamaRika. Найбільше часу, за словами шоумена, витрачає на останній. Втім, він зауважив, що "гріх жалітися". Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару казала, що заробляє "дуже мало", але вона не жаліється. Водночас її заробітки нестабільні.

"На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого", — зауважила артистка.

Український блогер Олександр Волошин розсекретив, що зараз заробляє понад 70 тисяч доларів.

"YouTube – понад 40 тис. доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис. доларів на місяць. Проєкт NexVel – близько 25 тис. доларів на місяць", – розповів чоловік.