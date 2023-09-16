Окрім того, що чоловік веде ютуб-канал і часом є ведучим на святах, він також працює зі своєю дружиною над її творчим проєктом MamaRika. Сергій є менеджером співачки.
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Скільки заробляє Сергій Середа
Шоумен має декілька джерел доходу: ютуб, весілля та корпоративи і проєкт MamaRika. Він зауважив, що найбільше часу витрачає на останній. Водночас від весіль та корпоративів чоловік "не кайфує".
Більша частина мого часу йде на проєкт MamaRika. Всі організаційні моменти на мені. Багато всього. Ніколи не думав, що буду цим займатися. До повномасштабного вторгнення у мене були телевізійні проєкти та корпоративи. Досить було грошей. І за ці кошти розвивався проєкт MamaRika. Ми вклали тисяч 200. Проєкт із 2016. Уже відбили. Ми не про бізнес,
– поділився Середа.
Шоумен розповів, що заробляє близько 5 тисяч доларів. "Гріх жалітися", — додав Сергій.
Інтерв'ю з Сергієм Середою: дивіться відео онлайн
Скільки заробляють інші українські зірки
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізнавалась, що має нестабільні заробітки. За місяць вона може отримати й тисячу, і 2 тисячі доларів. Та інколи ця сума може бути значно меншою.
- Михайло Ясинський розповідав, що після повномасштабного вторгнення прибутки артистів значно зменшилися. Такі знаменитості, як Оля Полякова, Макс Барських, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів. Тепер ця сума 100 – 150 тисяч доларів у рік.
- Блогерка Аліна Шаманська з сином після початку повномасштабного вторгнення переїхала в США. Вона живе у штаті Каліфорнія, а саме в окрузі Оріндж. Це місто входить у перелік одного з найдорожчих місць для життя у світі. Відтак вона навіть змушена економити. Щомісяця вона витрачає понад 5 тисяч доларів.
- Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Надін Медведчук на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Італії. Зараз дівчина живе в США завдяки програмі U4U для українців. У новому інтерв'ю вона зізналася, що витрачає близько 10 тисяч доларів у місяць.