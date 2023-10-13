Виявляється, Дантес зраджував Тарабарову. Зараз співачка одружена з Олексієм Бондарем та виховує трьох дітей, а Володимир у стосунках з Дашею Кацуріною.
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Чому Тарабарова розійшлася з Дантесом
Артистка пригадала стосунки з Дантесом у новому інтерв'ю. Вона зізналася, що колись соромилася цього, але тепер з легкістю може говорити про колишній роман. Схоже, причиною розриву стало те, що Вова їй зраджував.
Ми разом були не ок. Ми були дуже токсичними одне з одним, не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава… Ми не знали, як це – бути вірними. Ну це вже з боку Володі..,
– сказала Тарабарова.
Світлана Тарабарова з Володимиром Дантесом / Фото з соцмереж
Артистка уточнила, що вони зустрічалися приблизно три роки й навіть хотіли одружитися. Проте стосунки не склалися. За її словами, вони постійно сварилися.
"Нічим хорошим це б не закінчилося, бо ми – вогонь", – додала Світлана.
Пара після розриву не спілкувалася. Проте тепер вони подорослішали і, як пожартувала Тарабарова, навіть почали вітатися одне з одним. Співачки також зізналася, що пишається своїм ексбойфрендом за те, якою людиною він став.
Дивіться повне інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: відео
Що відомо про стосунки Тарабарової з Дантесом
- Світлана й Володимир познайомилися на шоу "Фабрика зірок 2" на "Новому каналі" у 2008 році. Як розповідала раніше співачка, після розставання вони домовилися нікому і ніколи не розповідати про те, що було.
- Колишні закохані після роману декілька років не спілкувалися – вони уникали й ігнорували одне одного. Тепер артисти іноді бачаться на концертах і можуть привітатися.
- Зараз Тарабарова заміжня за українським режисером Олексієм Бондарем. Пара одружилася восени 2016 року після трьох років стосунків. Чоловік старший за артистку на 15 років. Вони мають трьох дітей.
- Водночас Dantes після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою перебуває у стосунках з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Дітей у нього немає, проте його кохана має 2 малюків від попереднього шлюбу.