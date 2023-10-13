Виявляється, Дантес зраджував Тарабарову. Зараз співачка одружена з Олексієм Бондарем та виховує трьох дітей, а Володимир у стосунках з Дашею Кацуріною.

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Чому Тарабарова розійшлася з Дантесом

Артистка пригадала стосунки з Дантесом у новому інтерв'ю. Вона зізналася, що колись соромилася цього, але тепер з легкістю може говорити про колишній роман. Схоже, причиною розриву стало те, що Вова їй зраджував.

Ми разом були не ок. Ми були дуже токсичними одне з одним, не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава… Ми не знали, як це – бути вірними. Ну це вже з боку Володі..,

– сказала Тарабарова.



Світлана Тарабарова з Володимиром Дантесом / Фото з соцмереж

Артистка уточнила, що вони зустрічалися приблизно три роки й навіть хотіли одружитися. Проте стосунки не склалися. За її словами, вони постійно сварилися.

"Нічим хорошим це б не закінчилося, бо ми – вогонь", – додала Світлана.

Пара після розриву не спілкувалася. Проте тепер вони подорослішали і, як пожартувала Тарабарова, навіть почали вітатися одне з одним. Співачки також зізналася, що пишається своїм ексбойфрендом за те, якою людиною він став.

Дивіться повне інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: відео

Що відомо про стосунки Тарабарової з Дантесом