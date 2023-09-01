До того ж акторка зізналася, що у них з нареченим-британцем немає спільного бюджету. Тож на свої потреби Ірина намагається гроші не просити, бо для неї це кринж.
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Скільки Ірина Сопонару заробляє
Як розповіла зірка, кожного місяця вона заробляє по-різному. Сума може варіюватись від 100 до 2000 доларів, тому Ірина наголосила, що не жаліється.
Є театр, зйомки. Дуже мало, але я не жаліюся. Ну і концерти "Єдиного Кварталу". На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого,
— розповіла артистка.
Окрім цього, вона поділилася інформацією й про свої витрати: "На мій особистий побут у середньому потрібно 1000 доларів. Манікюр, машина. Я перекриваю той місяць, у якому заробила менше. Ну якщо біда зовсім, то в мене є наречений, який може закрити якісь мої питання".
Чи бере Сопонару гроші в нареченого
Актриса зауважила, що не любить в когось просити гроші, зокрема й в чоловіків. Водночас вона поділилася, що Різ оплачує всі побутові моменти їхньої пари.
Це жах. Мені взагалі важко просити в будь-кого. Гроші тим паче. У чоловіка ще важче. Я намагаюся на свої потреби гроші не просити. Для мене це трохи кринж. Коли ти доросла жінка, а в тебе немає грошей на якісь штуки. Це прикро,
– поділилася Ірина.
Вона додала: "У нас немає спільного бюджету. Мої гроші — це мої, а його — типу наші. Побутові моменти він закриває".
Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Ірини з Різом
- З коханим дівчина познайомилася близько двох років тому в клубі в Києві.
- Вперше акторка заговорила про нього після початку повномасштабної війни в Україні, оскільки парі довелося разом виїжджати за кордон. До цього молоді люди активно їздили одне до одного. А після 24 лютого Ірина здебільшого знаходилася у Великій Британії.
- Цікаво, що вони навіть знайомі з батьками один одного.
- У травні Різ зробив пропозицію Ірині, на яку та довго чекала.
Скільки заробляють інші українські зірки
- Телеведучий Ігор Кондратюк зізнався, що живе за ті гроші, які раніше накопичив. Він зараз отримує до 10 тисяч гривень пенсії. На його думку, вона цілком "пристойна". Тож загалом йому зараз вистачає коштів. Також продюсер зізнався, що за одну програму "Караоке на Майдані" він отримував приблизно дві тисячі доларів.
- Михайло Ясинський розповідав, що після повномасштабного вторгнення прибутки артистів значно зменшилися. Такі знаменитості, як Оля Полякова, Макс Барських, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів. Тепер ця сума 100 – 150 тисяч доларів у рік. Також він зізнався, що гонорар Макса Барських складає 50 тисяч доларів. Ймовірно, мовиться про суму, яку артист заробляв до повномасштабного вторгнення.
- Лідер гурту О.Torvald Женя Галич на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправив свою дружину з дітьми за кордон. І вже в середині квітня 2022 року вступ до лав ЗСУ. Він зауважив, що зараз його доходи сильно змінилися. У війську в нього є лише "гола" зарплата, яка, за його словами, не дуже велика. Окрім цього, є заощадження та роялті. Захисник поділився, що залишає собі мінімум, з того, що заробляє. Більшу частину він відправляє рідним, які зараз проживають у Варшаві.