До того ж акторка зізналася, що у них з нареченим-британцем немає спільного бюджету. Тож на свої потреби Ірина намагається гроші не просити, бо для неї це кринж.

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Скільки Ірина Сопонару заробляє

Як розповіла зірка, кожного місяця вона заробляє по-різному. Сума може варіюватись від 100 до 2000 доларів, тому Ірина наголосила, що не жаліється.

Є театр, зйомки. Дуже мало, але я не жаліюся. Ну і концерти "Єдиного Кварталу". На місяць буває 1000 або 2000 доларів. Буває і 100 доларів. У мене нестабільні заробітки. Але це нічого,

— розповіла артистка.

Окрім цього, вона поділилася інформацією й про свої витрати: "На мій особистий побут у середньому потрібно 1000 доларів. Манікюр, машина. Я перекриваю той місяць, у якому заробила менше. Ну якщо біда зовсім, то в мене є наречений, який може закрити якісь мої питання".

Чи бере Сопонару гроші в нареченого

Актриса зауважила, що не любить в когось просити гроші, зокрема й в чоловіків. Водночас вона поділилася, що Різ оплачує всі побутові моменти їхньої пари.

Це жах. Мені взагалі важко просити в будь-кого. Гроші тим паче. У чоловіка ще важче. Я намагаюся на свої потреби гроші не просити. Для мене це трохи кринж. Коли ти доросла жінка, а в тебе немає грошей на якісь штуки. Це прикро,

– поділилася Ірина.

Вона додала: "У нас немає спільного бюджету. Мої гроші — це мої, а його — типу наші. Побутові моменти він закриває".

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Ірини з Різом

З коханим дівчина познайомилася близько двох років тому в клубі в Києві.

Вперше акторка заговорила про нього після початку повномасштабної війни в Україні, оскільки парі довелося разом виїжджати за кордон. До цього молоді люди активно їздили одне до одного. А після 24 лютого Ірина здебільшого знаходилася у Великій Британії.

Цікаво, що вони навіть знайомі з батьками один одного.

У травні Різ зробив пропозицію Ірині, на яку та довго чекала.

Скільки заробляють інші українські зірки