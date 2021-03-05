Світлана Тарабарова розчулила фото з мамою: рідкісний кадр
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась зворушливою світлиною зі своєю мамою. Зірка зізналась, що її улюблене місце в Херсоні – батьківський дім.
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Українська співачка Світлана Табарова рідко ділиться світлинами з батьками. Та цього разу вона зворушила мережу фото зі своєю мамою.
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Світлана Тарабарова з мамою
Знаменитість вирішила поспілкуватися з шанувальниками в інстаграм-сторіз, що часто роблять українські зірки. Один з прихильників запитав Світлану про те, яке її улюблене місце в Херсоні. На що артистка відповіла – найбільше любить бути вдома, у батьків.
До репліки Тарабарова додала тематичне фото з матусею. Вона позувала на фото разом із зірковою донькою у смугастому сарафані. Співачка ніжно обійняла маму й поцілувала її.
Світлана Тарабарова постала перед камерою в білій сукні з квітковим принтом. Вона розпустила довге волосся й не підкреслювала обличчя косметикою, продемонструвавши натуральну вроду. Також зірка тримала на руках собаку.
Зазначимо, мама співачки живе в Херсоні, де народилась та навчалась Світлана Тарабарова. Артистка рідко розповідає про свої корені та батьків.
Світлана Тарабарова з мамою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової
Яскраві фото Світлани Тарабарової
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