Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась трогательной фотографией со своей мамой. Звезда призналась, что ее любимое место в Херсоне – родительский дом.

Украинская певица Светлана Табарова редко делится фотографиями с родителями. Но на этот раз она тронула сеть фото со своей мамой.

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Светлана Тарабарова с мамой

Знаменитость решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз, что часто делают украинские звезды. Один из поклонников спросил Светлану о том, какое ее любимое место в Херсоне. На что артистка ответила – больше всего любит быть дома, у родителей.

К реплике Тарабарова добавила тематическое фото с мамочкой. Она позировала на фото вместе со звездной дочкой в полосатом сарафане. Певица нежно обняла маму и поцеловала ее.

Светлана Тарабарова предстала перед камерой в белом платье с цветочным принтом. Она распустила длинные волосы и не подчеркивала лицо косметикой, продемонстрировав натуральную красоту. Также звезда держала на руках собаку.

Отметим, мама певицы живет в Херсоне, где родилась и училась Светлана Тарабарова. Артистка редко рассказывает о своих корнях и родителях.



Светлана Тарабарова с мамой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Яркие фото Светланы Тарабаровой