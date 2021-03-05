Светлана Тарабарова умилила фото с мамой: редкий кадр
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась трогательной фотографией со своей мамой. Звезда призналась, что ее любимое место в Херсоне – родительский дом.
Источник:Инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская певица Светлана Табарова редко делится фотографиями с родителями. Но на этот раз она тронула сеть фото со своей мамой.
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Светлана Тарабарова с мамой
Знаменитость решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз, что часто делают украинские звезды. Один из поклонников спросил Светлану о том, какое ее любимое место в Херсоне. На что артистка ответила – больше всего любит быть дома, у родителей.
К реплике Тарабарова добавила тематическое фото с мамочкой. Она позировала на фото вместе со звездной дочкой в полосатом сарафане. Певица нежно обняла маму и поцеловала ее.
Светлана Тарабарова предстала перед камерой в белом платье с цветочным принтом. Она распустила длинные волосы и не подчеркивала лицо косметикой, продемонстрировав натуральную красоту. Также звезда держала на руках собаку.
Отметим, мама певицы живет в Херсоне, где родилась и училась Светлана Тарабарова. Артистка редко рассказывает о своих корнях и родителях.
Светлана Тарабарова с мамой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Яркие фото Светланы Тарабаровой
- Недавно звезда показала весенний образ, который примерила для съемок.
- Певица захватила сеть стильным аутфитом в наряде из экокожи.
- Артистка растрогала милыми фото с дочкой в домашнем образе.
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