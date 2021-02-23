Популярна українська співачка Світлана Тарабарова народила донечку у вересні минулого року. Зірка приховує обличчя доньки, однак з кожним разом все більше показує, як виглядає крихітка.

Українська артистка Світлана Тарабарова не тільки успішна співачка, але й прекрасна матуся для двох своїх дітей – Іванка та Марічки. Вона відверта та щира з прихильниками, тому дуже часто ділиться новими світлинами.

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Нове фото Світлани Тарабарової з донькою

Співачка позувала перед камерою біля вікна. Вона взяла на руки донечку та піднесла догори, дивлячись на неї люблячим материнським поглядом.

Світлана Тарабарова обрала повсякденний та комфортний образ. Вона постала у білій сорочці оверсайз. Довге волосся зірка розпустила та вирівняла, аутфіт доповнила сережками та легким макіяжем.

Не менше уваги до себе привернув образ маленької Марічки, яку зіркова матуся також одягає дуже стильно. Дівчинка приміряла ніжну сіро-рожеву сукню з пишною спідницею. Зачіску Світлана Тарабарова донечці поки що не робить, тому доповнила look крихітки оригінальним головним убором кольору хакі.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Прихильників зачарувало нове фото артистки з донькою: