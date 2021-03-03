Відома українська співачка Світлана Тарабарова зачарувала весняним образом, який обрала для зйомок. Зірка постала перед камерою у костюмі пудрового кольору.

Ймовірно, Світлана Тарабарова взяла участь у весняній програмі або ж концерті. Вона позувала на тлі великого екрана з зображенням тюльпанів та написом "Весна" білого кольору.

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Ніжний образ Світлани Тарабарової

Артистка зображена на фото в костюмі пудрового кольору, який складався з широких штанів і подовженого піджака. Такий look Світлана поєднала зі світлими босоніжками на підборах. Образ знаменитості доповнювала підвіска на шиї, яка також прикрасила піджак, та стильна сережка.

Яскраве волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з персиковим блиском на губах. Увагу привертає й акуратний манікюр співачки. Тарабарова щиро усміхалася та насолоджувалася моментом.

Я просто хочу побажати вам теплого дня та успіху сьогодні. Обіймаю кожного,

– написала артистка в публікації.



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У коментарях підписники Світлани залишають на її адресу компліменти.