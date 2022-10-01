Виросте, все дізнається, – Світлана Тарабарова пояснила, чому не розповідає дітям про війну

У Світлани Тарабарової двоє дітей – донька Марійка, якій 2 роки, і син Іван, якому 4. Якщо дівчинка поки нічого не розуміє, то хлопчик уже знає про бомби. Однак про жодні інші жахи війни йому не розповідають.

Якщо Ольга Фреймут розповідала дітям про вбитих українців і зрушила їхню психіку, то Світлана Тарабарова обрала кардинально протилежну тактику. В інтерв'ю 24 каналу співачка зізналася, що її діти не знають ані про Путіна, ані про вбивства.

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Чому Тарабарова не розповідає дітям про війну

Разом з чоловіком Олексієм артистка вирішила, що не розповідатиме дітям про жахи війни. На її думку, про кровожерливого сусіда їм краще дізнатися в дорослішому віці.

Марійці лише виповнилося 2 роки, тож вона ще нічого не розуміє. Іван у 4 роки, звісно, вже розуміє більше, але від жахів війни ми намагаємось його оберігати. Коли виросте, все дізнається,

– пояснила Світлана Тарабарова.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Хто допомагає Світлані Тарабаровій з дітьми

Через кризу на тлі війни Світлана Тарабарова вимушена продати будинок, але від послуг няні не відмовилася. З Іваном і Марійкою їй допомагає Олена, яка після 24 лютого стала частиною зіркової сім'ї. Саме завдяки співачці жінка евакуювалася на Івано-Франківщину під час окупації Київщини.

"Наша добра фея Лєна зараз з нами і досі рятує нас в моменти, коли треба поїхати на концерт або позайматися з дітьми. Вона педагог за освітою, і багато позитиву та знань діти отримують від неї", – поділилася з нами Тарабарова.