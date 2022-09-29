В інтерв'ю 24 каналу Світлана Тарабарова відповіла на гострі запитання. Одне з них – куди з'їжджатиме з будинку, який купила у кредит і не може виплатити через кризу, спричинену війною. Як з'ясувалося, зіркова сім'я гострить лижі до Києва.

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Куди Світлана Тарабарова переїде з сім'єю

Ми дійсно вперше стикнулися з такою кризою, що не можемо виплачувати кредит за будинок. Тому найближчим часом виставляємо його на продаж. Повернемося в Київ. Думаю, це місто вже скучило за нашою родиною,

– зізналася Світлана Тарабарова.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Разом з тим зірка зізналася, що в Дмитрівці та її котеджному містечку вже вирує життя. Село хоч і було в окупації три тижні, але місцеві роблять усе можливе, щоб від "русского міра" не залишилося й сліду.

"Багато сусідів уже повернулося. Усі роблять усе можливе – ремонти, латають свої дахи, вікна. Звичайно ж, шрами від "асвабадітєлєй" залишаться надовго. І не тільки фізичні, перш за все душевні", – наголосила артистка.