Если Ольга Фреймут рассказывала детям об убитых украинцах и сдвинула их психику, то Светлана Тарабарова выбрала кардинально противоположную тактику. В интервью 24 каналу певица призналась, что ее дети не знают ни о Путине, ни об убийствах.

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Почему Тарабарова не рассказывает детям о войне

Вместе с мужем Алексеем артистка решила, что не будет рассказывать детям об ужасах войны. По ее мнению, о кровожадном соседе им лучше узнать во взрослом возрасте.

Марийке исполнилось 2 года, поэтому она еще ничего не понимает. Иван в 4 года, конечно, уже понимает больше, но от ужасов войны мы стараемся его оберегать. Когда вырастет, все узнает,

– объяснила Светлана Тарабарова.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Кто помогает Светлане Тарабаровой с детьми

Из-за кризиса на фоне войны Светлана Тарабарова вынуждена продать дом, но от услуг няни не отказалась. С Иваном и Машей ей помогает Елена, которая после 24 февраля стала частью звездной семьи. Именно благодаря певице женщина эвакуировалась в Ивано-Франковскую область во время оккупации Киевщины.

"Наша добрая фея Лена сейчас с нами и до сих пор спасает нас в моменты, когда нужно поехать на концерт или позаниматься с детьми. Она педагог по образованию, и много позитива и знаний дети получают от нее", – поделилась с нами Тарабарова.

Полное интервью со Светланой Тарабаровой читайте в рамках проекта "Интервью24".