В інтерв'ю 24 каналу Світлана Тарабарова розповіла, що 2014 року, коли Росія розв'язала війну на Донбасі, перейшла на українську, бо вирішила стати прикладом для фанів і молоді. Відтоді вона дає інтерв'ю і співає виключно рідною мовою.

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Як Світлана Тарабарова перейшла на українську мову

2014 року перейшла (на українську, – 24 канал) свідомо, тому що, на жаль, уся моя родина і я з дитинства були русифіковані. Дівчинці з русифікованого міста з таким самим оточенням – це було дуже непросто,

– зізналася Світлана Тарабарова.

Якщо 2014 року співачка розпрощалася з російською в публічній площині, то 2018 повністю перейшла на українську – і на сцені, і в побуті. Це сталося після того, як народився її син Іван. Тарабарова хотіла, щоб її діти зростали в україномовному середовищі.

"Мої діти вже розмовляють українською. І для нас з чоловіком це наша маленька перемога. Бо хтось дуже правильно підмітив: можливо, українська й не була мовою ваших батьків, але тільки від вас залежить, чи стане вона мовою ваших дітей", – заявила нам артистка.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

У нашому інтерв'ю Світлана Тарабарова звернулася до всіх тих, хто чомусь досі вважає "какая разніца".

"Я вважаю, що кожен українець має перейти на українську мову й захистити себе та своє майбутнє. Мова важлива", – наголосила артистка.