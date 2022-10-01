Якщо Ольга Фреймут розповідала дітям про вбитих українців і зрушила їхню психіку, то Світлана Тарабарова обрала кардинально протилежну тактику. В інтерв'ю 24 каналу співачка зізналася, що її діти не знають ані про Путіна, ані про вбивства.
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Чому Тарабарова не розповідає дітям про війну
Разом з чоловіком Олексієм артистка вирішила, що не розповідатиме дітям про жахи війни. На її думку, про кровожерливого сусіда їм краще дізнатися в дорослішому віці.
Марійці лише виповнилося 2 роки, тож вона ще нічого не розуміє. Іван у 4 роки, звісно, вже розуміє більше, але від жахів війни ми намагаємось його оберігати. Коли виросте, все дізнається,
– пояснила Світлана Тарабарова.
Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн
Хто допомагає Світлані Тарабаровій з дітьми
Через кризу на тлі війни Світлана Тарабарова вимушена продати будинок, але від послуг няні не відмовилася. З Іваном і Марійкою їй допомагає Олена, яка після 24 лютого стала частиною зіркової сім'ї. Саме завдяки співачці жінка евакуювалася на Івано-Франківщину під час окупації Київщини.
"Наша добра фея Лєна зараз з нами і досі рятує нас в моменти, коли треба поїхати на концерт або позайматися з дітьми. Вона педагог за освітою, і багато позитиву та знань діти отримують від неї", – поділилася з нами Тарабарова.