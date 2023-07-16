Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков вперше за довгий час побачився з близькими. Він повідомив, що його дружина з дітьми повернулися додому.
Дивіться також Я все більше стаю чайлдфрі, – Володимир Дантес вперше розповів, чи прийняв дітей Даші Кацуріної
Дружина Андрія Бєднякова повернулась до України
Дружина ведучого Анастасія Коротка вперше за час повномасштабної війни приїхала до України. І не сама – а з двома дітьми.
Андрій Бєдняков на особистій сторінці опублікував зворушливе відео їхньої зустрічі. У ролику і старша донька подружжя Ксенія, і маленький Остап. А також – собака на прізвисько Буфа. Схоже, це перший раз, як шоумен взяв на руки молодшого сина.
"Вчотирьох все-таки квартиру легше знімати. Як ми сумували… за борщем", – пише подружжя.
Андрій Бєдняков зустрівся з рідними: відео
Зворушливе відео зіркової сім'ї розчулило мережу. Їх засипають вподобайками та коментарями і фани, і колеги (Остапчук, Анатоліч, Птушкін):
- "Так виглядає щастя";
- "Клас!";
- "Які ж ви гарні й щасливі. Залишайтеся такими й не розлучайтеся більше так на довго";
- "Найрадісніше відео, яке на сьогодні побачила";
- "Вітаю вас! Нарешті всі разом";
- "Круто, коли сім'я разом, щастя вам".
Нагадаємо, дружина Андрія Бєднякова хотіла поїхати до України ще у квітні. Але тоді її плани зірвалися через документи, які оформлюють у США. Тож ведучий надіслав дружині й дітям путівку на море – у розкішний готель на Гаваях.
Нещодавно шоумен пояснював, що повертатися сім'ї до України – небезпечно через часті російські обстріли. Та ще тоді він зізнався, що кохана скоро повернеться до Києва. Ймовірно, вони всією сім'єю гайнуть на Закарпаття.