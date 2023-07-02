На кадрах Марія бавилася із Поліною. Нагадаємо, що Тарабарова оригінально повідомила, як назвала доньку, заспівавши про неї пісню.

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Зірка часто ділиться у соцмережах сімейним контентом. Тепер вона показала своїх доньок. На фото Марія пильно дивилася за новонародженою сестричкою та тримала її.



Діти Світлани Тарабарової / Фото з її інстаграм-сторіс

Виявилося, що 2-річна донька навіть подумала, що Поліна зголодніла та хотіла нагодувати її молоком. "Сестрички! Марія хоче нагодувати Поліну молочком", – пояснила співачка.



Діти Світлани Тарабарової / Фото з її інстаграм-сторіс

Також старша сестричка забавляла Поліну брязкальцем та ніжно цілувала в лобик.

Додамо, що Світлана Тарабарова, схоже, нині перебуває у відпустці. Співачка показала, як з дітьми відпочивала на пляжі.



Діти Світлани Тарабарової / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова народила доньку 19 квітня. Артистка показала, як з новонародженою донечкою поверталася додому. Вона навіть зворушила відео з першої зустрічі дівчинки зі старшим братиком і сестричкою.

А нещодавно співачка показала ніжне відео, як зворушливо співає колискову своїй новонародженій донечці.