Артистка уже не в первый раз показывает, как проводит время с детьми. Раньше она выставила милые кадры, как ее 2-летняя дочь играла с крохотной сестренкой.

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Светлана Тарабарова с младшей дочкой

В видео исполнительница обняла дочь и закружила с ней в неспешном танце. На фоне играла песня певицы, которая называется "Ты особенный". Мама была одета в белом платье длины макси в цветочный принт, а маленькая Полина – в белом боде на длинный рукав.

Мечта – чтобы каждая мама Украины расцветала и имела силы вести за собой,

– написала под видео Светлана Тарабарова.

Реакция сети

Поклонникам очень понравилось видео артистки. Многие комментаторы подчеркнули, что после рождения третьего ребенка певица выглядит очень счастливой:

"После третьей куколки расцвела еще больше. Очень красивая";

"Спасибо, вы для меня пример";

"Невероятно красиво";

"Хорошенькая прическа у Полинки";

"Светланочка, ты прям сияешь от счастья. Пусть так будет всегда";

"Девочки, вы супер, вдохновляете всех мамочек".

К слову, в этом году певица в третий раз стала мамой. Она родила дочь 19 апреля. Девочку назвали Полина. К тому же Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь воспитывают еще двоих детей. В 2018 году у них родился первенец – сын Иван, а в сентябре 2020 года на свет появилась дочь Мария.