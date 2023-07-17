Артистка уже не в первый раз показывает, как проводит время с детьми. Раньше она выставила милые кадры, как ее 2-летняя дочь играла с крохотной сестренкой.
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Светлана Тарабарова с младшей дочкой
В видео исполнительница обняла дочь и закружила с ней в неспешном танце. На фоне играла песня певицы, которая называется "Ты особенный". Мама была одета в белом платье длины макси в цветочный принт, а маленькая Полина – в белом боде на длинный рукав.
Мечта – чтобы каждая мама Украины расцветала и имела силы вести за собой,
– написала под видео Светлана Тарабарова.
Реакция сети
Поклонникам очень понравилось видео артистки. Многие комментаторы подчеркнули, что после рождения третьего ребенка певица выглядит очень счастливой:
- "После третьей куколки расцвела еще больше. Очень красивая";
- "Спасибо, вы для меня пример";
- "Невероятно красиво";
- "Хорошенькая прическа у Полинки";
- "Светланочка, ты прям сияешь от счастья. Пусть так будет всегда";
- "Девочки, вы супер, вдохновляете всех мамочек".
К слову, в этом году певица в третий раз стала мамой. Она родила дочь 19 апреля. Девочку назвали Полина. К тому же Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь воспитывают еще двоих детей. В 2018 году у них родился первенец – сын Иван, а в сентябре 2020 года на свет появилась дочь Мария.