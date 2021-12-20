31-летнюю Светлану Тарабарову считают образцовой мамой, потому что несмотря на сумасшедший график она много времени проводит с детьми. Однако даже звездная мамочка нуждается в советах по воспитанию. Она столкнулась с ревностью 3-летнего Ивана к младшей сестре.

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Почему Светлана Тарабарова пошла к психологу

Певица рассказала, что в последнее время мальчик "прекратил контролировать свои движения". В частности, слишком крепко обнимает годовалую Марийку.

Он хочет ее обнять и даже сильно сжимает. Я говорю: "Иван, полегче, это же Машенька". Он говорит:"Да, да, я с любовью". Есть такое,

– честно призналась Тарабарова.

Из-за этой проблемы звездные супруги обратились к психологу, чтобы "не наделать плохих дел для своих детей". Светлана Тарабарова не стала делиться результатом консультации, однако, судя по всему, они с мужем нашли выход из ситуации.

Сын и дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы

Отметим, Светлана Тарабарова действительно разделяет с детьми все радостные мгновения: