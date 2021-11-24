31-річна Світлана Тарабарова поділилась потужним зарядом новорічного настрою. З чоловіком Олексієм і двома дітьми – 3-річним Іваном та однорічною Марією – вона влаштувала першу зимову прогулянку під лапатий сніг.

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У заміському комплексі сім'я встигли пограти в сніжки та навіть зліпити мінісніговика. Їхнє миле відео під пісню Тарабарової "Перший сніг" розчулило мережу. За лічені години ролик переглянули майже 50 тисяч користувачів.

Ура! Це магія! Офіційно заявляю, тепер, незважаючи ні на що, настрій чудовий! Радіємо життю й простим речам,

– підписала артистка.

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому Світлана Тарабарова показувала перші кроки донечки , а тепер Марія впевнено крокує по снігу.

У мережі зіркову родину завалили компліментами. Фоловери вражені, що подружжя так щиро радіє дрібницям зі своїми дітьми: