Вагітна Світлана Тарабарова показала новорічне фото, яке зробила її мама з Херсона

Напередодні Нового року Світлана Тарабарова евакуювала батьків з Херсона, адже місто перебуває під постійними обстрілами окупантів. Тому 2023 рік вони зустріли всі разом.

Через війну багато українських родин у Новий рік були на відстані. Та для Світлани Тарабарової цей день став справжнім святом, адже поруч були батьки, які 8 місяців були в окупації.

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Яке фото Світлані Тарабаровій зробила її мама

В інстаграмі артистка опублікувала новорічне сімейне фото. На ньому Світлана з чоловіком Олексієм і дітьми – Іваном і Марією позували на тлі великої ялинки, яку встановили у своєму заміському будинку. Вагітна співака обрала чорне вбрання, яке підкреслило округлий животик, волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Усі щиро усміхалися та насолоджувалися моментом. Тарабарова зазначила, що ця світлина є особливою, бо її зробила мама.

З Новим роком, друзі! Щиро дякую всім, хто був поряд з нашою родиною. Тримаємося разом заради майбутнього! Низький уклін всім захисникам!

– написала Світлана під фотографією.



Вагітна Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Як українські зірки зустріли Новий рік