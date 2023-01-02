Из-за войны многие украинские семьи в Новый год были на расстоянии. Для Светланы Тарабаровой этот день стал настоящим праздником, ведь рядом были родители, которые 8 месяцев были в оккупации.

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Какое фото Светлане Тарабаровой сделала ее мама

В инстаграмме артистка опубликовала новогоднее семейное фото. На нем Светлана с мужем Алексеем и детьми – Иваном и Марией позировали на фоне большой елки, установленной в своем загородном доме. Беременная певца выбрала черный наряд, который подчеркнул округлый животик, волосы уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Все искренне улыбались и наслаждались моментом. Тарабарова отметила, что эта фотография является особенной, потому что ее сделала мама.

С Новым годом, друзья! Благодарю всех, кто был рядом с нашей семьей. Держимся вместе ради будущего! Низкий поклон всем защитникам!

– написала Светлана под фотографией.



Беременная Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото из инстаграмма певицы

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