Из-за войны многие украинские семьи в Новый год были на расстоянии. Для Светланы Тарабаровой этот день стал настоящим праздником, ведь рядом были родители, которые 8 месяцев были в оккупации.
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Какое фото Светлане Тарабаровой сделала ее мама
В инстаграмме артистка опубликовала новогоднее семейное фото. На нем Светлана с мужем Алексеем и детьми – Иваном и Марией позировали на фоне большой елки, установленной в своем загородном доме. Беременная певца выбрала черный наряд, который подчеркнул округлый животик, волосы уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Все искренне улыбались и наслаждались моментом. Тарабарова отметила, что эта фотография является особенной, потому что ее сделала мама.
С Новым годом, друзья! Благодарю всех, кто был рядом с нашей семьей. Держимся вместе ради будущего! Низкий поклон всем защитникам!
– написала Светлана под фотографией.
Беременная Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото из инстаграмма певицы
Как украинские звезды встретили Новый год
- Ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая также провели вечер в кругу семьи. Супруги поздравили украинцев, опубликовав трогательное фото с детьми.
- Певица Alyosha отметила Новый год в США, куда на время войны уехала с детьми. Там она с сыновьями и дочерью сфотографировалась в вышиванках.
- Актриса Наталья Денисенко встретила Новый год с сыном и впервые без мужа, который служит в ВСУ. Она рассказала, что ее сын в этот день испугался звуков взрывов.