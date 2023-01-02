Через війну багато українських родин у Новий рік були на відстані. Та для Світлани Тарабарової цей день став справжнім святом, адже поруч були батьки, які 8 місяців були в окупації.
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Яке фото Світлані Тарабаровій зробила її мама
В інстаграмі артистка опублікувала новорічне сімейне фото. На ньому Світлана з чоловіком Олексієм і дітьми – Іваном і Марією позували на тлі великої ялинки, яку встановили у своєму заміському будинку. Вагітна співака обрала чорне вбрання, яке підкреслило округлий животик, волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Усі щиро усміхалися та насолоджувалися моментом. Тарабарова зазначила, що ця світлина є особливою, бо її зробила мама.
З Новим роком, друзі! Щиро дякую всім, хто був поряд з нашою родиною. Тримаємося разом заради майбутнього! Низький уклін всім захисникам!
– написала Світлана під фотографією.
Вагітна Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки
Як українські зірки зустріли Новий рік
- Ведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча також провели вечір у родинному колі. Подружжя привітало українців, опублікувавши зворушливе фото з дітьми.
- Співачка Alyosha відзначила Новий рік в США, куди на час війни виїхала з дітьми. Там вона з синами і донькою сфотографувалася у вишиванках.
- Акторка Наталка Денисенко зустріла Новий рік з сином та вперше без чоловіка, який служить в ЗСУ. Вона розповіла, що її син у цей день налякався звуків вибухів.