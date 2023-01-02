Більшість зірок зустріли Новий рік у сімейному колі. Війна показала, що треба цінувати кожну мить, проведену з рідними, насолоджуватися кожним моментом. Саме так і роблять Юрій Горбунов і Катя Осадча.

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Сімейне фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Подружжя мешкає у заміському будинку неподалік від Києва. Хоча цього року святкового настрою зовсім немає, вдома все-таки встановили лаконічну живу ялинку, яку прикрасили стильними іграшками. Саме біля цієї красуні сім'я сфотографувалася у новорічну ніч. Катя постала перед камерою у домашньому білому костюмі, без макіяжу, волосся зібрала у хвіст. Юрій одягнув білу сорочку та чорні штани. Діти пари також були в домашньому одягу, Іван одягнув ще святкову шапочку. На обличчях сяяли усмішки, адже кожен вірить, що цей рік для всіх стане переможним.

Наша родина вітає вас з Новим роком 2023. В єдності ми сильні. Ми обов'язково переможемо,

– написала Осадча під фото.



Катя Осадча з чоловіком і синами / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях прихильники засипали пару компліментами.